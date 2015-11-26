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Ticketmaster заплатят $10 миллионов Songkick



Ticketmaster согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, чтобы решить вопрос с обвинениями в проникновении в компьютерную систему одного из своих конкурентов, сообщили в среду (30 декабря) в прокуратуре, завершив годичную судебную тяжбу по претензиям о том, что компания незаконно вмешивалась в бизнес билетного стартапа под названием Songkick.



Более двух лет назад Ticketmaster достиг соглашения с Songkick в ответ на иск, в котором концертный гигант обвинялся в злоупотреблении властью на рынке с целью контроля над продажей билетов. Помимо урегулирования спора за 110 миллионов долларов, Ticketmaster приобрел часть оставшихся технологических активов и патентов Songkick за нераскрытую сумму.



Битва в суде также была связана с обвинениями в корпоративном шпионаже, которые привели к расследованию, проведенному федеральными прокурорами в Нью-Йорке.



Обвинители американской прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка заявили в судебных документах, что компьютерные вмешательства были инициированы бывшим сотрудником Songkick, который покинул компанию в 2012 году и позже начал работать на Ticketmaster, которая принадлежит Live Nation. По словам сотрудника, он распространил информацию о входе в систему Songkick среди других сотрудников Ticketmaster, чтобы они могли получить доступ к приложению, которое называется " artist toolbox", в котором содержатся данные о покупке билетов для предварительной продажи через Songkick, говорится в документах.



Сотрудника также обвинили в том, что он распространял URL-адреса, на основании которых были составлены проекты веб-страниц Songkick по продаже билетов. В ответ на эту информацию, по словам прокурора, один из руководителей Ticketmaster заявил, что цель заключалась в том, чтобы "задушить" своего конкурента и " увести обратно" одного из ключевых клиентов Songkick.







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