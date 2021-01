все новости группы











Грэмми отложили из-за COVID-19



Церемония вручения наград Грэмми, которая была намечена к проведению 31 января, была отложена из-за COVID-19. По предварительным данным она перенесена на март. За награду в номинации "Best Metal Performance" поспорят IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE и POWER TRIP.







