все новости группы











сегодня



Умерла одна из основателей MEGAFORCE RECORDS



Марша Зазула, одна из основателей MEGAFORCE RECORDS в 1983 году, которая организовала лейбл вместе со своим мужем Jon'ом (также известным как Jonny Z), умерла десятого января в возрасте 68 лет.



Лейбл дал старт карьере METALLICA, выпустив альбомы "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", а также выпускал пластинки таких артистов как ANTHRAX, TESTAMENT, OVERKILL, Ace Frehley, MINISTRY, KING'S X, STORMTROOPERS OF DEATH и RAVEN.



«Покойся с миром, Марша. Спасибо тебе за все. Соболезнуем @thejonzazula и семье Zazula» — METALLICA



«С сожалением узнали о смерти Марши Зазулы. Она была настоящим пионером вместе с Jonny Z. Они ответственны за то, что наши жизни поменялись к лучшему. Сложно подобрать слова, которые могли бы отразить то, что было бы без их веры и преданности металлу и в нас. Соболезнуем семье» — ANTHRAX.

























+0 -1



просмотров: 247