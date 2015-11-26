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Умерла одна из основателей MEGAFORCE RECORDS



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Марша Зазула, одна из основателей MEGAFORCE RECORDS в 1983 году, которая организовала лейбл вместе со своим мужем Jon'ом (также известным как Jonny Z), умерла десятого января в возрасте 68 лет.

Лейбл дал старт карьере METALLICA, выпустив альбомы "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", а также выпускал пластинки таких артистов как ANTHRAX, TESTAMENT, OVERKILL, Ace Frehley, MINISTRY, KING'S X, STORMTROOPERS OF DEATH и RAVEN.

«Покойся с миром, Марша. Спасибо тебе за все. Соболезнуем @thejonzazula и семье Zazula» — METALLICA

«С сожалением узнали о смерти Марши Зазулы. Она была настоящим пионером вместе с Jonny Z. Они ответственны за то, что наши жизни поменялись к лучшему. Сложно подобрать слова, которые могли бы отразить то, что было бы без их веры и преданности металлу и в нас. Соболезнуем семье» — ANTHRAX.

MEGAFORCE RECORDS Co-Founder MARSHA ZAZULA Dies At 68











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