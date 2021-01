Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Acoustic Ambient Blues Body Music Classic Core Death'n'Roll Electro Ethno Folk Fusion Gothic Hard 'n' Heavy Industrial Instrumental Jazz Metal Neoclassic Noise Pop Punk Rock Visual Kei Wave

Дата : с по Умер Алекси Лайхо 88 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 86 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 55 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 52 Полиция ищет лидера ICED EARTH 39 все новости группы









сегодня



Фаучи обещает открытие осенью



Доктор Энтони Фаучи утверждает, что театры и другие развлекательные заведения могут снова открыться "в какой-то момент осенью 2021 года".



Директор Национального института по изучению аллергии и инфекционных заболеваний в ходе виртуальной конференции, организованной Ассоциацией профессионалов в области исполнительского искусства, рассказал о том, когда, по его мнению, театры смогут вновь открыть свои двери.



По данным The New York Times, Фаучи заявил, что страна должна будет достичь эффективного уровня коллективного иммунитета, который требует вакцинации от 70 до 85 процентов населения, прежде чем театры и другие площадки смогут вновь открыть свои двери.



"Если все пойдет как надо, то это произойдет осенью 2021 года, чтобы когда мы доберемся до начала/середины осени, люди могли чувствовать себя в безопасности как на сцене, так и в зале"



Далее он сказал, что если распространение вакцины увенчается успехом, театры с хорошей вентиляцией и надлежащими воздушными фильтрами, возможно, не будут устанавливать серьезные ограничения для выступлений уже осенью, за исключением просьбы к своим зрителям носить маски, которые, по его мнению, могли бы продолжать быть нормой в обозримом будущем.



В декабре Pollstar опубликовало свой отчет на конец года, в котором говорится, что общий объем потерянных доходов индустрии живых мероприятий в 2020 году составил более 30 миллиардов долларов. Эта цифра включает в себя "неучтенные события, дополнительные доходы, включая спонсорство, продажу билетов, льготы, торговлю, транспорт, рестораны, гостиницы и другие виды хозяйственной деятельности, привязанные к живым выступлениям".







+0 -0



просмотров: 164