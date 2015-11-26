Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной
Долгожданный альбом члена (и, по совместительству, клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнера Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN (альбом получил название "Man On Man"), будет выпущен в День защитника Отечества в Казахстане на Polyvinyl Records в США и Big Scary Monsters в Европе.
Reflection
Что за ребусы пошли в новостях? Гуглить теперь придется, когда в Казахстане День защитника.
ElectricRetard
igor57
Rutger
Jack of Diamonds
HELLECTOR
Ахах) Подача всё свежеет и свежеет :)
Sw0Rn
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