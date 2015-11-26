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Глава LIVE NATION полон оптимизма



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Live Nation Entertainment, Inc. опубликовали данные по кварталу, завершившемуся 31 декабря 2020 года. Выручка компании от концертов упала до $1,46 млрд в 2020 году с $9,43 млрд в предыдущем году, сборы за билеты — до $188,4 млн с $1,54 млрд за тот же период, доходы от спонсорства и рекламы — до $203,7 млн с $590,3 млн. Live Nation завершила 2020 год с выручкой в $1,86 млрд, что на 84 % ниже по сравнению с предыдущим годом, а в четвёртом квартале выручка упала на 92 %. Однако Michael Rapino не теряет оптимизма — его заявление можно прочитать здесь.

LIVE NATION CEO Is



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