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В Техасе и Миссисипи — можно



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В штатах Техас и Миссисипи сняты ограничения на заполняемость стадионов и концертных залов. Начиная с десятого марта все деловые предприятия Техаса могут работать на полную мощность. Бизнес может по-прежнему ограничивать мощность или внедрять дополнительные протоколы безопасности по своему усмотрению.

«Благодаря медицинским достижениям в области вакцин и терапевтических средств для защиты от вируса Техас теперь располагает инструментами для защиты техасских граждан, — заявил губернатор Грег Эбботт после того, как был издан приказ правительства штата Техас GA-34. — Теперь мы должны сделать больше для восстановления средств к существованию и нормальной жизни для техасцев, открыв Техас на 100 %.

Не заблуждайтесь, COVID-19 не исчез, но из результатов восстановления, вакцинации, сокращения числа госпитализаций и безопасной практики стало ясно, что техасцы больше не нуждаются в государственных предписаниях. Сегодняшнее заявление не отменяет безопасных практик, которые освоили техасцы за последний год. Наоборот, это напоминание о том, что каждый человек должен исполнять свою роль в обеспечении своей личной безопасности и безопасности других людей. Этим указом мы гарантируем, что все предприятия и семьи в Техасе имеют свободу определять свою собственную судьбу».

Власти Миссисипи во вторник выпустили отдельный указ по поводу ношения масок, чтобы дать всем предприятиям открыться на полную.

«Начиная с завтрашнего дня мы снимаем все ограничения округа на маски, и предприятия смогут работать на полную мощность без каких-либо установленных государством правил — написал в Twitter губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз. — Количество госпитализаций и больных резко упали, вакцина распространяется быстро, и время пришло!»

Более 3,5 миллиона техасцев получили на сегодняшний день хотя бы один укол вакцины COVID-19, при этом 1,8 миллиона из них полностью вакцинированы. В штате Миссисипи 14,1 % жителей штата получили хотя бы одну дозу, а 7,6 % — полностью вакцинированы.

В штатах Айова и Монтана недавно также были сняты ограничения, включая ношение масок, в то время как в штате Массачусетс полностью сняты ограничения по заполняемости мест для питания, а также разрешено открывать концертные площадки с 50-процентной вместимостью.

Texas And Mississippi To Allow Concert Venues To Reopen At Full Capacity; Masks No Longer Required



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


5 мар 2021, 14:15		И щас опять начнется, как в 2020м

Red One


5 мар 2021, 14:30		В Техасе разрешена смертная казнь, открытое ношение оружия, там можно держать тигров в качестве домашних животных, а ещё Техас обогнал Россию по ВВП. Совпадение? Пропагандоны не думают.

Svarg_1349


5 мар 2021, 15:05		Чего? Там в Техасе сейчас лютый трэш, люди ахуевают от морозов. Ломают дома в прямом смысле и в магазинах просто нихуя нет. И тут "неожиданно" разрешили ебнуть стадионные концерты. Кому они сейчас нужны? И дело сейчас не в пропаганде, а в здравом смысле.

Red One


5 мар 2021, 15:08		Техас ненаш, восстановятся за неделю

Санчез


5 мар 2021, 15:09		Вот в сибире щас тепло, хорошо, а американцы испугались морзовов

Svarg_1349


5 мар 2021, 15:38		@восстановятся за неделю

Сомневаюсь. Там все школы и универы забили черепахами под отвязку, чтобы они не вымерли. Ах да, электроэнергии в домах тоже нет. И когда появятся одному святому Даррелу известно.

olly71


5 мар 2021, 15:44		Svarg_1349 Странно а чего они там мёрзнут если вот прям сейчас в Далласе и Хьстоне + 13 в Остине +12 в Сан Антонио +15 . При такой температуре я хожу в джинсовой куртке и не мёрзну . Или ты с нового года ещё не протрезвел так пора уже март )))))


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