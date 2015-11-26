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В Техасе и Миссисипи — можно



В штатах Техас и Миссисипи сняты ограничения на заполняемость стадионов и концертных залов. Начиная с десятого марта все деловые предприятия Техаса могут работать на полную мощность. Бизнес может по-прежнему ограничивать мощность или внедрять дополнительные протоколы безопасности по своему усмотрению.



«Благодаря медицинским достижениям в области вакцин и терапевтических средств для защиты от вируса Техас теперь располагает инструментами для защиты техасских граждан, — заявил губернатор Грег Эбботт после того, как был издан приказ правительства штата Техас GA-34. — Теперь мы должны сделать больше для восстановления средств к существованию и нормальной жизни для техасцев, открыв Техас на 100 %.



Не заблуждайтесь, COVID-19 не исчез, но из результатов восстановления, вакцинации, сокращения числа госпитализаций и безопасной практики стало ясно, что техасцы больше не нуждаются в государственных предписаниях. Сегодняшнее заявление не отменяет безопасных практик, которые освоили техасцы за последний год. Наоборот, это напоминание о том, что каждый человек должен исполнять свою роль в обеспечении своей личной безопасности и безопасности других людей. Этим указом мы гарантируем, что все предприятия и семьи в Техасе имеют свободу определять свою собственную судьбу».



Власти Миссисипи во вторник выпустили отдельный указ по поводу ношения масок, чтобы дать всем предприятиям открыться на полную.



«Начиная с завтрашнего дня мы снимаем все ограничения округа на маски, и предприятия смогут работать на полную мощность без каких-либо установленных государством правил — написал в Twitter губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз. — Количество госпитализаций и больных резко упали, вакцина распространяется быстро, и время пришло!»



Более 3,5 миллиона техасцев получили на сегодняшний день хотя бы один укол вакцины COVID-19, при этом 1,8 миллиона из них полностью вакцинированы. В штате Миссисипи 14,1 % жителей штата получили хотя бы одну дозу, а 7,6 % — полностью вакцинированы.



В штатах Айова и Монтана недавно также были сняты ограничения, включая ношение масок, в то время как в штате Массачусетс полностью сняты ограничения по заполняемости мест для питания, а также разрешено открывать концертные площадки с 50-процентной вместимостью.







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