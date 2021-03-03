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Залы в Нью-Йорке открывают на 33%



Начиная со второго апреля залы в Нью-Йорке откроют на 33% с лимитом в сто человек внутри и двести на открытом воздухе. По сообщению The New York Times, количество может быть увеличено до 150 и 500 соответственно если не будет всплеска заболевших.

«Учитывая, что социальное дистанцирование все еще является частью городской политики, оно возвращает нас на уровень примерно 20 процентов, что является неприемлемым», — рассказал The New York Times Майкл Свайер, владелец нью-йоркских рок-клубов "Бауэри Болрум" и "Меркьюри Лаунж".

New York Concert Venues Will Be Allowed To Reopen At 33% Capacity In April



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