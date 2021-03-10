

Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Acoustic Ambient Blues Body Music Classic Core Death'n'Roll Electro Ethno Folk Fusion Gothic Hard 'n' Heavy Industrial Instrumental Jazz Metal Neoclassic Noise Pop Punk Rock Visual Kei Wave

Дата : с по Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 81 MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39 HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 34 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27 все новости группы









сегодня



Умер создатель кассеты



По сообщению GPB, Лодевайк Фредерик Оттенс, нидерландский инженер и изобретатель, топ-менеджер компании Philips, представивший миру компактную кассету для записи музыки, скончался в возрасте 94 лет. Он также участвовал в разработках и компакт-диска.



С 1952 года работал в компании Philips. Трудовую деятельность начал в отделе механизации «Главной промышленной группыrunl „Приборы“» в Эйндховене. В 1957 году был переведён на фабрику в бельгийский город Хасселт, открытую двумя годами ранее. Предприятие на тот момент выпускало различные проигрыватели для пластинок, катушечные магнитофоны и громкоговорители и насчитывало почти полторы тысячи сотрудников.



В 1960 году Оттенс стал главой отдела разработки новых продуктов в Хасселте. Под его руководством был разработан EL 3585, первый портативный магнитофон Philips (было продано более 1 млн. экземпляров этой модели). В то время у компании было три завода по производству магнитофонов. В Эйндховене производилось оборудование для профессионального рынка, большие дорогие магнитофоны для потребительского рынка выпускались в Вене, а Хасселт сосредоточился на выпуске более дешёвых и меньших по размеру приборов.



Все магнитофоны того времени были катушечного типа. Они записывали и воспроизводили звук при помощи магнитной ленты, намотанной на катушку. При установке на магнитофон ленту вручную протягивали через магнитную головку ко второму барабану и обматывали вокруг него несколько раз для фиксации. Чтобы упростить столь громоздкую процедуру, отдельные компании занялись разработкой аудиокассеты, своего рода, «черного ящика», внутрь которого были спрятаны катушки.



Опираясь на успех EL 3585, инженеры Philips Hasselt разработали план создания портативного кассетного магнитофона. Новый продукт, получивший в коммерческом отделе название pocketrecorder (рус. «карманный магнитофон»), должен был стать дешёвым и небольшим по размеру и при этом иметь низкое энергопотребление батареи и приемлемое качество звука.



Существенную роль в проекте сыграл выбор кассеты. С 1959 года Лу Оттенс вёл переговоры с RCA об использовании их кассетной системы. Однако позднее он обнаружил, что система RCA не подходит для использования в компактных переносных устройствах из-за размеров кассеты и скорости ленты 9,5 см/с.



Было решено разработать небольшую кассету на основе кассеты RCA. Оттенс указал и размеры устройства воспроизведения. Он буквально понял задание на разработку и показал деревянный блок, который помещался в кармане его пиджака. Тот блок стал прообразом первого портативного кассетного магнитофона EL 3300. На основе размеров устройства воспроизведения Оттенс определил и формат кассеты. Он также выбрал ленту меньших размеров (подобную той, что уже использовалась в системе компании-конкурента — CBS) и более низкую стандартную скорость воспроизведения — 4,75 см/с.



Команда разработчиков проекта, возглавляемая Лу Оттенсом, состояла из 10-12 человек, в основном — молодых людей, имевших опыт разработки или производства магнитофонов и проигрывателей в Эйндховене. Это была смешанная группа бельгийских и голландских техников. В команду вошёл талантливый конструктор и рисовальщик Ян Схунмакерс, имевший опыт работы на производстве. В распоряжении группы были лаборатории Philips в Эйндховене.



В 1961 году руководство Philips заключило соглашение о сотрудничестве с Grundig для создания высококачественного кассетного магнитофона, предназначенного для стационарного использования в гостиной. Прототипом проекта послужила однокатушечная кассета от CBS. Grundig и технические специалисты в Вене не знали о группе Оттенса и её разработках.



В 1963 году Philips решила представить проект команды из Эйндховена на международной выставке в Берлине. С учётом того, что разработки двух коллективов предназначались для различных рыночных ниш, руководство нидерландской компании до последнего момента не информировало Макса Грундига о существовании группы Оттенса. Всё же, перед самым мероприятием, немецкой стороне сообщили о команде из Эйндховена.







+2 -0



просмотров: 297

