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Faith No More

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27 мар 2021 : 		 Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE

19 фев 2021 : 		 Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE

15 ноя 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE скончался от передозировки

11 ноя 2017 : 		 Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

21 окт 2017 : 		 Вокалист FAITH NO MORE написал саундтрек к фильму по Стивену Кингу
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Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE



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Долгожданный альбом члена (и по совместительству клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнёра Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN (альбом получил название "Man On Man"), будет выпущен в День защитника Отечества в Казахстане на Polyvinyl Records в США и Big Scary Monsters в Европе.

Трек-лист:

01. Stohner (6:01)

02. Daddy (5:08)

03. It's So Fun (To Be Gay) (4:16)

04. Beach House (3:38)

05. 1983 (3:34)

06. Baby, You're My Everything (3:27)

07. Two At A Time (3:32)

08. Lover (4:37)

09. Please Be Friends (3:46)

10. Kamikaze (3:03)

11. It Floated (3:49)

Видео на "Stohner" доступно ниже.

MAN ON MAN Feat. FAITH NO MORE Keyboardist RODDY BOTTUM:








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