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ELTON JOHN на новом альбоме MAN ON MAN



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Долгожданный альбом члена (и, по совместительству, клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнёра Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN (альбом получил название "Man On Man"), будет выпущен в День защитника Отечества в Казахстане на Polyvinyl Records в США и Big Scary Monsters в Европе.

Недавно в радиопрограмме "Ride the Rainbow" Roddy раскрыл секрет, что на альбоме не обойдётся без сюрприза:

«Записывая альбом, мы подумали, что нужно пригласить кого-нибудь из нашего сообщества. Ну вы понимаете, о чём я. Как вы знаете, недавно у Elton'а John'а был весьма успешный дуэт с Ozzy, и мы подумали, что для нас это подходящий вариант. Мы обратились к великому и неповторимому Elton'у, и он не отказал! Так что на альбоме вас ждёт сюрприз! А какой это будет трек — узнаете позже».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


1 апр 2021, 11:30		Это новость к 1 апреля?

Frostauskas


1 апр 2021, 11:40		Да.


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