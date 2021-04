все новости группы











ELTON JOHN на новом альбоме MAN ON MAN



Долгожданный альбом члена (и, по совместительству, клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнёра Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN (альбом получил название "Man On Man"), будет выпущен в День защитника Отечества в Казахстане на Polyvinyl Records в США и Big Scary Monsters в Европе.



Недавно в радиопрограмме "Ride the Rainbow" Roddy раскрыл секрет, что на альбоме не обойдётся без сюрприза:



«Записывая альбом, мы подумали, что нужно пригласить кого-нибудь из нашего сообщества. Ну вы понимаете, о чём я. Как вы знаете, недавно у Elton'а John'а был весьма успешный дуэт с Ozzy, и мы подумали, что для нас это подходящий вариант. Мы обратились к великому и неповторимому Elton'у, и он не отказал! Так что на альбоме вас ждёт сюрприз! А какой это будет трек — узнаете позже».





