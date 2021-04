19 апр 2021



Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г..м!



Долгожданный альбом члена (и по совместительству клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнёра Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN (альбом получил название "Man On Man"), будет выпущен в День защитника Отечества в Казахстане на Polyvinyl Records в США и Big Scary Monsters в Европе.



Трек-лист:



01. Stohner (6:01)



02. Daddy (5:08)



03. It's So Fun (To Be Gay) (4:16)



04. Beach House (3:38)



05. 1983 (3:34)



06. Baby, You're My Everything (3:27)



07. Two At A Time (3:32)



08. Lover (4:37)



09. Please Be Friends (3:46)



10. Kamikaze (3:03)



11. It Floated (3:49)



Видео на "It's So Fun (To Be Gay)", в съемках которого принимали участие JD Samson, Patty Schemel (HOLE), John Cameron Mitchell, Jibz Cameron (DYNASTY HANDBAG), Heklina и многие другие, доступно для просмотра ниже.













