Участники LED ZEPPELIN, THE WHO, KING CRIMSON призывают к реформе стриминга
Участники LED ZEPPELIN Jimmy Page, Robert Plant и John Paul Jones, Roger Daltrey из THE WHO, Robert Fripp из KING CRIMSON и ещё более 150 британских музыкантов обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой пересмотреть законы по выплатам за стримы авторам музыки. Ознакомиться с письмом можно увеличив фотографию справа.
Санчез
gravitgroove
"Денег мало да)"
В ВБ там такие налоги + я не думаю, что они домой пиццу заказывают под заводское пиво. Мало кто может пpинять понижение уpовня жизни, особенно если пpожил миллионеpoм фунтовым большую eё часть.
Санчез
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