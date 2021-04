все новости группы











сегодня



Участники LED ZEPPELIN, THE WHO, KING CRIMSON призывают к реформе стриминга



Участники LED ZEPPELIN Jimmy Page, Robert Plant и John Paul Jones, Roger Daltrey из THE WHO, Robert Fripp из KING CRIMSON и ещё более 150 британских музыкантов обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой пересмотреть законы по выплатам за стримы авторам музыки. Ознакомиться с письмом можно увеличив фотографию справа.







+1 -0



( 3 ) просмотров: 562