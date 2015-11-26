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Участники LED ZEPPELIN, THE WHO, KING CRIMSON призывают к реформе стриминга



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Участники LED ZEPPELIN Jimmy Page, Robert Plant и John Paul Jones, Roger Daltrey из THE WHO, Robert Fripp из KING CRIMSON и ещё более 150 британских музыкантов обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой пересмотреть законы по выплатам за стримы авторам музыки. Ознакомиться с письмом можно увеличив фотографию справа.

LED ZEPPELIN, THE WHO, KING CRIMSON Members Are Among U.K. Musicians Calling For Streaming Reform



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


21 апр 2021, 17:43		Денег мало да)

gravitgroove


21 апр 2021, 19:07		Да он их пошлёт.

"Денег мало да)"

В ВБ там такие налоги + я не думаю, что они домой пиццу заказывают под заводское пиво. Мало кто может пpинять понижение уpовня жизни, особенно если пpожил миллионеpoм фунтовым большую eё часть.

Санчез


21 апр 2021, 19:17		так они рокеры старой закалки, где их мильоны и прочие вложения? неужели там налоги худе чем Российские?


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