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Новая серия "Heavy Metal Hitchhiker"



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BANGER FILMS объявили о выпуске комедийного сериала "Heavy Metal Hitchhiker", режиссёром и соавтором которого будет Marc Ricciardelli ("Shredders Of Metal", "Protest The Hero: Of Our Own Volition"), звездой сериала будет Garrett Jamieson, а в саундтрек фильма войдут произведения POWER TRIP, CARCASS, MUNICIPAL WASTE, EARTHLESS и POSSESSED, а также такие канадские артисты, как EXCITER, KEN MODE, PROTEST THE HERO, CANCER BATS, MOUNT CYANIDE, SARIN и SMOULDER. Новый эпизод доступен ниже.

Watch Third Episode Of BANGER FILMS











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