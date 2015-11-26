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MICHAEL WAGENER собрался на пенсию



MICHAEL WAGENER, отметивший 25 апреля 72-ю годовщину, заявил о том, что оставляет музыкальный бизнес:



«Всем привет! Я активно занимался музыкальным бизнесом более 50 лет и думаю, что настал момент уйти на пенсию и наконец-то отдохнуть и немного попутешествовать. Я продал студию, и Double Trouble Productions больше не существует.



За эти годы я встретился с огромным количеством замечательных людей и благодарен судьбе за то, что она свела меня со столькими талантливыми музыкантами, создавшими столько замечательной музыки. Но сейчас настал момент посмотреть мир. Мой сайт тоже закрывается. Никаких больше сведения, продакшна и прочего. Практически всё, за исключением некоторых гитар, усилителей и минимального оборудования, уже продано.



Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы подарили мне прекрасную жизнь и я мог заниматься тем, что люблю. В будущем вижу себя путешественником, и пока моя жизнь была прекрасной!»







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