Новая серия "Heavy Metal Hitchhiker"



BANGER FILMS объявили о выпуске комедийного сериала "Heavy Metal Hitchhiker", режиссером и соавтором которого будет Marc Ricciardelli ("Shredders Of Metal", "Protest The Hero: Of Our Own Volition"), звездой сериала будет Garrett Jamieson, а в саундтрек фильма войдут произведения POWER TRIP, CARCASS, MUNICIPAL WASTE, EARTHLESS and POSSESSED, as well as a slew of Canadian artists such as EXCITER, KEN MODE, PROTEST THE HERO, CANCER BATS, MOUNT CYANIDE, SARIN и SMOULDER. Новый эпизод доступен ниже.































