HASBRO продают eOne



HASBRO сообщили о том, что достигли соглашения о продаже One Music (eOne Music) за 386 миллионов Blackstone, владеющей SESAC. После закрытия сделки eOne Music будет функционировать как отдельное подразделение под руководством нынешнего глобального президента, ветерана музыкальной индустрии Криса Тейлора, и сосредоточится на создании музыкального бренда, ориентированного на авторов, с глобальным масштабом и опытом. Приобретённая Hasbro в 2019 году в рамках сделки по покупке Entertainment One, eOne Music является ведущим независимым музыкальным бизнесом.



Музыкальные активы eOne включают записи Ace'а Frehley, BLACK LABEL SOCIETY и POP EVIL.



Брайан Голднер, председатель совета директоров и генеральный директор Hasbro, подчеркнул:



«Эта сделка обеспечит eOne Music хорошие позиции для раскрытия больших возможностей для её многочисленных талантливых артистов и партнёров, в то время как Hasbro продолжает фокусироваться на основных стратегических элементах нашего плана развития бренда для дальнейшего укрепления наших позиций как компании, ориентированной на игры и развлечения. От имени совета директоров и руководства Hasbro я хочу отметить уверенное лидерство Криса Тейлора и всей организации eOne Music».



Тейлор добавил:



«Я очень рад продолжать руководить и развивать этот исключительный бизнес. Мы хотим, чтобы творческое сообщество знало, что мы сосредоточены на том, чтобы это принесло только пользу им и той работе, которую мы делаем вместе. Я также хочу поблагодарить Брайана Голднера и компанию Hasbro за их поддержку и партнёрство».



Hasbro намерена использовать чистую выручку от продажи для ускорения снижения долговой нагрузки и других общекорпоративных целей.



В рамках сделки компания Entertainment One Canada Limited продаст канадское музыкальное подразделение.



При соблюдении обычных условий закрытия сделки и получении одобрения регулирующих органов ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале 2021 года.



Согласно финансовому отчёту компании за 2019 год, годовой доход eOne составляет около 120 миллионов долларов. Музыкальная компания начала свою жизнь в 1987 году под названием Koch Entertainment, основатель Майкл Кох продал компанию в 2005 году фонду Row Entertainment Income Fund примерно за 80 миллионов долларов. Впоследствии фонд изменил свое название на Entertainment One Income Fund, а затем на Entertainment One.







