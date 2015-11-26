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Грэмми упраздняют секретные комитеты
В пятницу (30 апреля) Академия звукозаписи объявила о внесении значительных изменений в процесс присуждения премии, которые отражают её постоянное стремление развиваться вместе с музыкальным ландшафтом и обеспечивать прозрачность и справедливость правил и принципов присуждения премии «Грэмми». Среди изменений — ликвидация комитетов по рассмотрению номинаций, сокращение числа категорий, в которых могут голосовать участники, добавление двух категорий премии «Грэмми» и многое другое. Эти изменения стали результатом обширных обсуждений и сотрудничества в течение последнего года между специальным подкомитетом членов и избранных лидеров Академии звукозаписи, и были приняты Советом попечителей Академии. Эти изменения вступают в силу немедленно для 64-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоится 31 января 2022 года. Период присуждения 64-й ежегодной премии «Грэмми» — с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Дополнительные предложения по изменению правил будут обсуждаться с вынесением на голосование на предстоящем заседании Академии звукозаписи, а полный свод правил 64-й ежегодной премии «Грэмми» будет опубликован в мае.
«Это был год беспрецедентных, трансформационных изменений для Академии звукозаписи, и я безмерно горжусь тем, что могу продолжить наш путь развития благодаря последним обновлениям в процессе вручения наград, — заявил Харви Мейсон-младший, председатель и временный президент/генеральный директор Академии звукозаписи. — Новая Академия стремится к действию и удвоила свои обязательства по удовлетворению потребностей музыкального сообщества. Хотя изменения и прогресс являются ключевыми движущими силами наших поступков, одно останется неизменным — премия «Грэмми» является единственным признанием в музыке, которое осуществляется на основе коллегиального голосования. Для нас большая честь работать вместе с музыкальным сообществом круглый год над дальнейшим совершенствованием и защитой целостности процесса присуждения премии».
Утвержденные поправки к правилам включают в себя:
• Изменения в процессе голосования
• Упразднение комитетов по рассмотрению номинаций в общем и жанровом направлениях
Номинации во всех общих и жанровых областях премии «Грэмми» теперь будут определяться большинством голосов членов Академии звукозаписи, участвующих в голосовании. Ранее во многих категориях в этих областях для окончательного отбора номинантов использовались 15–30 высококвалифицированных музыкальных коллег, которые представляли свои жанровые группы и голосовали за них. Благодаря этому изменению результаты номинаций и победителей «Грэмми» снова окажутся в руках всех членов Академии, участвующих в голосовании, что ещё больше укрепит признанный коллегами процесс. В поддержку этой поправки Академия подтвердила, что более 90 процентов её членов пройдут процесс переквалификации к концу этого года, что гарантирует активное участие голосующего органа в музыкальном творчестве. Комитеты по творческому направлению остаются на прежнем месте (перераспределение категорий по творческому направлению см. ниже).
Сокращение числа категорий, в которых может голосовать участник премии.
Для того чтобы создатели музыки голосовали в тех категориях, в которых они наиболее осведомлены и квалифицированы, количество категорий конкретных жанров, в которых могут голосовать участники премии «Грэмми», было сокращено с 15 до 10. Кроме того, эти 10 категорий должны быть не более чем в трёх областях. Все участники процесса могут голосовать в четырёх общих категориях («Запись года», «Альбом года», «Песня года» и «Лучший новый артист»). Это изменение, предложенное специальной рабочей группой по голосованию, внесшей соответствующую рекомендацию, служит дополнительной защитой от группового голосования и помогает сохранить премию «Грэмми» как праздник совершенства в музыке, где за конкретные жанровые категории голосуют наиболее квалифицированные коллеги.
Изменение категории искусств:
Чтобы лучше отразить пересекающиеся группы коллег в составе участников голосования, шесть существующих профессиональных категорий будут объединены в две категории: Область презентации и Область производства. В любом из этих объединённых полей голосующие смогут выбирать, в каком количестве категорий они считают нужным голосовать, соблюдая лимиты голосов по категориям, не являясь чрезмерно ограниченными рамками трёх категорий. Это благоприятно скажется на целостности этих номинаций, поскольку позволит охватить и использовать специализацию голосующих, не ограничивая их выбор или вклад из-за ограничений, наложенных недавним сокращением числа категорий, в которых могут голосовать голосующие. Обновления полей следующие:
• Поле «Пакет», Поле «Заметки» и Историческое поле переименованы и объединены в Поле «Пакет, Заметки и Историческое поле».
• Поле «Продакшн, неклассика», поле «Продакшн, иммерсивное аудио» и поле «Продакшн, классика» переименованы и объединены в поле «Продакшн».
Добавлены новые категории
Добавлены две новые категории, в результате чего общее число категорий премии "Грэмми" достигло 86:
• Лучшее глобальное музыкальное исполнение (Global Music Field)
• Лучший городской музыкальный альбом (Латиноамериканская музыка).
«Последние изменения в процессе вручения премии «Грэмми» являются ярким примером стремления Академии звукозаписи достоверно представлять всех создателей музыки и обеспечивать соответствие нашей практики постоянно меняющейся музыкальной среде, — заявила Руби Марчанд, директор по индустрии Академии звукозаписи. — Поскольку мы продолжаем создавать более активное и динамичное сообщество участников, мы уверены в компетентности наших членов, участвующих в голосовании, которые ежегодно отмечают выдающиеся достижения в музыке».
«Как Академия мы подтвердили наше обязательство продолжать удовлетворять потребности создателей музыки во всём мире, и изменения этого года являются своевременным и позитивным шагом вперёд в эволюции нашего процесса голосования, — отметил Билл Фреймут, главный специалист по наградам Академии звукозаписи. — Мы полагаемся на помощь музыкального сообщества в нашем дальнейшем развитии, и мы благодарны им за сотрудничество и инициативу».
Академия звукозаписи принимает предложения от членов музыкального сообщества в течение всего года. Комитет по наградам и номинациям, состоящий из голосующих членов Академии, представляющих различные жанры и сферы деятельности, проводит ежегодные заседания для рассмотрения предложений по обновлению категорий, процедур и правил присуждения наград. Вышеуказанные поправки к правилам были приняты на голосовании и утверждены на заседании Совета попечителей Академии звукозаписи, состоявшемся 30 апреля 2021 года.
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gravitgroove
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