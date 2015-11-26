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Millstone

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Новое видео MILLSTONE



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"Everything Is As It Should Be", новое видео группы MILLSTONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Isle", выходящего 15 мая.

Трек-лист:

"Patres Ignotum"
"Promised Land"
"Turned Inside Out" 
"Everything Is As It Should Be" 
"The Dark Tower"
"Zombieland" 
"One-Way Ticket"
"The War Of Fools"
"Progressor"

Siberia's MILLSTONE Reveal Official Video For



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