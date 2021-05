все новости группы







Millstone

Сербия

Facebook: https://www.facebook.com/millstonerussia





12 май 2021 : Новое видео MILLSTONE



Новое видео MILLSTONE



"Everything Is As It Should Be", новое видео группы MILLSTONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Isle", выходящего 15 мая.



Трек-лист:



"Patres Ignotum"

"Promised Land"

"Turned Inside Out"

"Everything Is As It Should Be"

"The Dark Tower"

"Zombieland"

"One-Way Ticket"

"The War Of Fools"

"Progressor"







