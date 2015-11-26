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Новое видео MILLSTONE
"Everything Is As It Should Be", новое видео группы MILLSTONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Isle", выходящего 15 мая.
Трек-лист:
"Patres Ignotum"
"Promised Land"
"Turned Inside Out"
"Everything Is As It Should Be"
"The Dark Tower"
"Zombieland"
"One-Way Ticket"
"The War Of Fools"
"Progressor"
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