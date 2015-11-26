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Президент Франции посетил металл-концерт в своём дворце после пари на YouTube



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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил частный концерт «пародийной металлической» группы ULTRA VOMIT в саду Елисейского президентского дворца в рамках видеоролика, снятого двумя комиками на YouTube.

По данным Reuters, Макрон попросил двух популярных французских комиков Макфлая (McFly) и Карлито (Carlito), у которых более шести миллионов подписчиков на YouTube, снять видео о необходимости носить маски, дезинфицировать руки и держаться на безопасном расстоянии, чтобы замедлить распространение коронавируса. В качестве поощрения он пообещал, что они смогут снять свой следующий проект в его Елисейском дворце, если ролик наберёт 10 миллионов просмотров.

Макфлай и Карлито выиграли пари и получили разрешение снять 36-минутное видео, которое заканчивается прогулкой по Елисейским садам, где ULTRA VOMIT исполняют хард-рок-версию французской колыбельной «Зелёная мышка» ("Une Souris Verte").

Группа ULTRA VOMIT родом из Нанта, Франция. Музыканты записали несколько демо-записей и три альбома: "M. Patate" (2004), "Objectif: Thunes" (2008) и "Panzer Surprise!" (2017). Их стиль и тексты описываются как «совершенно сумасшедшие», обычно вдохновлённые мультфильмами или телевизионной рекламой. Они также сделали новые версии известных французских детских песен, таких как вышеупомянутая "Une Souris Verte" и "Bouba The Little Bear".

French President Attends Heavy Metal Concert At His Palace After YouTube Bet (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

jesus666


25 май 2021, 15:29		Это же Gojira рубят?😀

Mistis


25 май 2021, 15:29		прикольная новость) может у нас тоже в дворце кто нибудь отыграет

Hellg


25 май 2021, 16:07		>>может у нас тоже в дворце кто нибудь отыграет
Владимир Владимирович, залогиньтесь)

Санчез


25 май 2021, 17:19		>может у нас тоже в дворце кто нибудь отыграет
Врятли во дворце Путина будет играть там какая нибуть ария, эпидемия, коррозия металла, мастер, марвин или кипелов


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