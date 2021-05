все новости группы











BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, Nuclear Blast и другие в #ILoveMetal



BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, Nuclear Blast, MY DYING BRIDE, Laney, Epiphone, Earache, Sony/BMG, Razamataz, PRS Guitars, Live Nation/Download, 5BAM, Bravado и UK Metal Merger входят в число международных тяжеловесов индустрии металл-музыки, которые пожертвовали более 1 000 предметов памятных предметов, атрибутики и раритетов из серии «за деньги не купишь», для #ILoveMetal, крупнейшего в мире благотворительного розыгрыша призов в области металл-музыки.



В партнёрстве с Джули Вейр из Music For Nations коллекция #ILoveMetal была собрана супергруппой UK Metal Merger "In Solitude", опять же с целью сбора средств для благотворительной организации Stagehand.



Stagehand — это единственная в Великобритании благотворительная организация, которая оказывает помощь работникам музыкальной сцены и обслуживающему персоналу, а также занимается предоставлением финансирования в тяжёлых условиях и поддержкой психического здоровья работников индустрии живых мероприятий.



Кампания #ILoveMetal крайне важна для поддержки работников «закулисья» индустрии живой музыки, которые сейчас находятся в кризисе. Без них не будет индустрии живых мероприятий, даже когда будут сняты ограничения из-за COVID-19.







