Клавишник FAITH NO MORE готов первый раз



Клавишник FAITH NO MORE Roddy Bottum и его партнёр Joey Holman решились на свой первый раз на публике — дебют проекта MAN ON MAN состоится 26 августа в Elsewhere Zone One, Бруклин, Нью-Йорк, а билеты можно купить уже с сегодняшнего дня! Остаётся надеяться, что первый публичный опыт будет доступен на YouTube уже к концу лета.













