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Faith No More

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19 июн 2021 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готов первый раз

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

19 апр 2021 : 		 Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м!

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

27 мар 2021 : 		 Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE

19 фев 2021 : 		 Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

1 сен 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возраст 27.5+)

26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом
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|||| сегодня

Клавишник FAITH NO MORE готов первый раз



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Клавишник FAITH NO MORE Roddy Bottum и его партнёр Joey Holman решились на свой первый раз на публике — дебют проекта MAN ON MAN состоится 26 августа в Elsewhere Zone One, Бруклин, Нью-Йорк, а билеты можно купить уже с сегодняшнего дня! Остаётся надеяться, что первый публичный опыт будет доступен на YouTube уже к концу лета.

MAN ON MAN Feat. FAITH NO MORE Keyboardist RODDY BOTTUM: First Live Appearances Announced





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


19 июн 2021, 14:49		подогрею тему. у нас вышел гайд по секс позициям в том числе и для геев. в национальном новостном издании. если кому интересно независимо от целей (возгореться там или еше что) - велком. https://www.nrk.no/spesial/sexguide

срублясдачинет


19 июн 2021, 18:53		На фото сценические костюмы.

ElectricRetard


19 июн 2021, 19:34		hansi_hrb, давай честно, сколько уже испробовал? Бгг.
Но за фото ебущихся гномов спасибо.


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