Клавишник FAITH NO MORE готов первый раз

Клавишник FAITH NO MORE Roddy Bottum и его партнёр Joey Holman решились на свой первый раз на публике — дебют проекта MAN ON MAN состоится 26 августа в Elsewhere Zone One, Бруклин, Нью-Йорк, а билеты можно купить уже с сегодняшнего дня! Остаётся надеяться, что первый публичный опыт будет доступен на YouTube уже к концу лета.
hansi_hrb
срублясдачинет
ElectricRetard
Но за фото ебущихся гномов спасибо.
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