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MICHAEL WAGENER: «Я отказался работать с GUNS N'ROSES. Это была дорогая ошибка»
Знаменитый продюсер MICHAEL WAGENER, ушедший на пенсию в апреле 2021 года, дал интервью греческому подкасту — небольшие выдержки доступны ниже.
Об увольнении студийного ассистента во время записи альбома "Soldiers Under Command" STRYPER:
«Забавно, но я помню, что мы ещё записывали одну песню, несколько вокальных партий. А я был в другой студии и делал микс для другой группы. Кажется, это мог быть Alice Cooper, но точно не помню. И вдруг в ту студию приходит Michael (Sweet) и говорит: "Не мог бы ты подойти туда? Я не могу работать с ассистентом". Я отвечаю: "Хорошо, я просто посижу сзади и немного понаблюдаю". А Michael всё пытается взять такую высокую ноту, которую невозможно было взять, понимаете? И он поёт, а ассистент говорит: "О, это отстой". Я выдохнул и говорю: "Вон, ты уволен. Ты уволен прямо сейчас, я больше никогда не хочу тебя видеть". И, конечно, Michael был напряжён, понимаете? Я сел, мы поговорили, и всё сделали за следующие десять минут».
О единственном артисте, ради которого он готов вернуться, — Вито Братта:
«Я бы хотел, чтобы мир снова услышал о нём, и я бы вернулся в дело тут же, просто чтобы поработать с Вито. Он практически единственный, ради кого я бы это сделал. Мы общались, я с слышал его точку зрения на этот счёт. Мне просто грустно, что такой талант вдруг исчез, но я понимаю. Но он был одним из очень крутых парней».
О проектах, в которых ему предлагали участвовать, и которые затем стали успешными, но он от них отказался:
«В силу разных причин такие были, да. Одним из них был (Guns N' Roses) "Appetite For Destruction". Мне предложили сведение. Тогда Алан Нивен был их менеджером, а Алан, Don Dokken и я жили в одном доме. Так вот, Алан Нивен спросил меня, смогу ли я это сделать, и по некоторым причинам я отказался. Это была довольно дорогая для меня ошибка».
О том, как ему удавалось убедить людей из A&R согласиться с его выбором сингла для альбома:
«Моя работа заключалась в том, чтобы обойти людей из A&R, и в то время мы делали так: "Хорошо, мы хотим, чтобы эта песня стала первым синглом". Ты приглашаешь людей из A&R записать партии бэк-вокала на этой песне. В итоге это теперь и их песня, они были вовлечены в процесс, и это первый сингл, который ты хочешь выпустить. И всегда было так: ты записывал их, а к тому времени, как они уходили из студии, ты всё стирал, но позднее было так: "О, вот это я, я слышу себя!", и ты вторил: "О да, мы тебя отчётливо слышим"».
О влиянии Роя Томаса Бейкера и Матта Ланга на его карьеру.
«Рой Томас Бейкер записал первые четыре альбома с Queen. Мне всё нравилось у него — от Journey до The Cars; он всегда был моим кумиром. А потом, когда появились Def Leppard и AC/DC, то это был Матт Ланг. Так что всегда был перевес то в одну, то в другую сторону. Однажды я сказал Рою: "Нам нужна большая комната для барабанных партий для альбома Dokken", и он ответил: "Арендуй Forum", и он не шутил!»
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