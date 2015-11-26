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Napalm Records и Austrovinyl договорились о сотрудничестве
Napalm Records, один из ведущих мировых независимых рок- и металл-лейблов, и компания по производству винила Austrovinyl, расположенная в австрийской Штирии, с радостью объявляют о своем стратегическом партнёрстве, укрепляющем внутренний музыкальный рынок и расширяющем международные структуры.
Новое сотрудничество позволит удовлетворить возросший внутренний спрос на винил и одновременно стратегически расширить бизнес Napalm Records, которые уже вышли в различные сферы деятельности благодаря своему агентству по организации концертов "Napalm Events", а также своим фестивальным брендам "Metal On The Hill" и "Rock In Graz". Austrovinyl, расположенный посреди прекрасного термального курорта и винодельческого региона Штирии, будет продолжать позиционировать себя как один из самых современных заводов по штамповке альбомов в Европе и надёжный, высококачественный производитель виниловых пластинок.
Вместе компании будут поддерживать местный и международный музыкальный рынок и всех его исполнителей, группы и лейблы в различных жанрах: рок и поп, хард и хэви, джаз и world music, альтернатива и инди, а также техно, электро, хип-хоп, соул и многих других.
Такой рост и огромное увеличение спроса на винил требует расширения производственных и складских мощностей компании. Поэтому будет построен новый штамповочный завод в Феринге, Австрия (ближайший аэропорт находится в Граце), в том же живописном регионе Штирии, что и нынешнее местонахождение Austrovinyl. На новом месте оборудование будет размещено на площади около 800 м², что позволит увеличить производство в три раза.
Этот шаг также приведёт к созданию новых рабочих мест, обеспечивая дальнейший рост и расширение после того, как в 2021 году число сотрудников Austrovinyl уже удвоилось.
Помимо того, что Napalm Records и Austrovinyl расширят производственные и складские мощности, новое здание также будет включать в себя «прозрачную фабрику», способную обеспечить полный мир впечатлений вокруг виниловой пластинки — рай для всех любителей музыки! Изготовление и производство пластинки можно будет увидеть воочию во время экскурсий в контексте "Erlebniswelt Wirtschaft" (мир делового опыта). На площади более 200 м² в атмосфере кафе/клуба будет представлена новейшая музыка на виниле и живая музыка. Здесь же расположится магазин, где можно будет приобрести последние тиражи и продукцию Austrovinyl, а также релизы и специальные издания, выпущенные Napalm Records, и многие другие виниловые классические и специальные издания в различных жанрах, перечисленных выше.
Планирование проекта находится на завершающей стадии, а начало строительства запланировано на январь 2022 года, с целью открытия к концу второго квартала 2022 года.
Генеральный директор Napalm Records Томас Кейзер рассказывает о сотрудничестве:
«Региональная и международная силы объединились! Философия Austrovinyl и страсть, с которой эта компания работает, совпадают с идеалами Napalm Records. В стратегическом плане мы открываем для себя ещё одну сферу деятельности в этой области и подготовлены к будущим свершениям в этой сфере!»
Управляющий директор Austrovinyl Питер Вендлер добавляет:
«Napalm и Austrovinyl — вот как должен работать бизнес в такие времена: вместе в единстве! Вместе создавать великолепные музыкальные релизы с устойчивой ценностью в высочайшем качестве и богатстве идей — в постоянно захватывающей, инновационной и глобально активной творческой индустрии — укрепляя и развивая преимущества региональности с помощью мотивированных и высококвалифицированных сотрудников».
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