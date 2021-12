Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Napalm Records и Austrovinyl договорились о сотрудничестве



Napalm Records, один из ведущих мировых независимых рок- и металл-лейблов, и компания по производству винила Austrovinyl, расположенная в австрийской Штирии, с радостью объявляют о своем стратегическом партнёрстве, укрепляющем внутренний музыкальный рынок и расширяющем международные структуры.



Новое сотрудничество позволит удовлетворить возросший внутренний спрос на винил и одновременно стратегически расширить бизнес Napalm Records, которые уже вышли в различные сферы деятельности благодаря своему агентству по организации концертов "Napalm Events", а также своим фестивальным брендам "Metal On The Hill" и "Rock In Graz". Austrovinyl, расположенный посреди прекрасного термального курорта и винодельческого региона Штирии, будет продолжать позиционировать себя как один из самых современных заводов по штамповке альбомов в Европе и надёжный, высококачественный производитель виниловых пластинок.



Вместе компании будут поддерживать местный и международный музыкальный рынок и всех его исполнителей, группы и лейблы в различных жанрах: рок и поп, хард и хэви, джаз и world music, альтернатива и инди, а также техно, электро, хип-хоп, соул и многих других.



Такой рост и огромное увеличение спроса на винил требует расширения производственных и складских мощностей компании. Поэтому будет построен новый штамповочный завод в Феринге, Австрия (ближайший аэропорт находится в Граце), в том же живописном регионе Штирии, что и нынешнее местонахождение Austrovinyl. На новом месте оборудование будет размещено на площади около 800 м², что позволит увеличить производство в три раза.



Этот шаг также приведёт к созданию новых рабочих мест, обеспечивая дальнейший рост и расширение после того, как в 2021 году число сотрудников Austrovinyl уже удвоилось.



Помимо того, что Napalm Records и Austrovinyl расширят производственные и складские мощности, новое здание также будет включать в себя «прозрачную фабрику», способную обеспечить полный мир впечатлений вокруг виниловой пластинки — рай для всех любителей музыки! Изготовление и производство пластинки можно будет увидеть воочию во время экскурсий в контексте "Erlebniswelt Wirtschaft" (мир делового опыта). На площади более 200 м² в атмосфере кафе/клуба будет представлена новейшая музыка на виниле и живая музыка. Здесь же расположится магазин, где можно будет приобрести последние тиражи и продукцию Austrovinyl, а также релизы и специальные издания, выпущенные Napalm Records, и многие другие виниловые классические и специальные издания в различных жанрах, перечисленных выше.



Планирование проекта находится на завершающей стадии, а начало строительства запланировано на январь 2022 года, с целью открытия к концу второго квартала 2022 года.



Генеральный директор Napalm Records Томас Кейзер рассказывает о сотрудничестве:



«Региональная и международная силы объединились! Философия Austrovinyl и страсть, с которой эта компания работает, совпадают с идеалами Napalm Records. В стратегическом плане мы открываем для себя ещё одну сферу деятельности в этой области и подготовлены к будущим свершениям в этой сфере!»



Управляющий директор Austrovinyl Питер Вендлер добавляет:



«Napalm и Austrovinyl — вот как должен работать бизнес в такие времена: вместе в единстве! Вместе создавать великолепные музыкальные релизы с устойчивой ценностью в высочайшем качестве и богатстве идей — в постоянно захватывающей, инновационной и глобально активной творческой индустрии — укрепляя и развивая преимущества региональности с помощью мотивированных и высококвалифицированных сотрудников».







