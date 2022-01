все новости группы







8 янв 2022 : Новое видео AFFECTION



Новое видео AFFECTION



“Since Blood”, новое видео группы AFFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Remnants, выходящего 21 января на Omnicult Records:



"Man In The Shadow"

"Escape"

"Since Blood"

"Thousand Mirrors"

"Ben Moore"

"Highway Of Denial"

"Inherit Silence"

"Animal Kingdom"

"Absorbia"







просмотров: 140