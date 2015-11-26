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Новое видео AFFECTION



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“Since Blood”, новое видео группы AFFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Remnants, выходящего 21 января на Omnicult Records:

"Man In The Shadow"
"Escape"
"Since Blood"
"Thousand Mirrors"
"Ben Moore"
"Highway Of Denial"
"Inherit Silence"
"Animal Kingdom"
"Absorbia"

Finland's AFFECTION Releases Video For "Since Blood"



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