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Новое видео AFFECTION
“Since Blood”, новое видео группы AFFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Remnants, выходящего 21 января на Omnicult Records:
"Man In The Shadow"
"Escape"
"Since Blood"
"Thousand Mirrors"
"Ben Moore"
"Highway Of Denial"
"Inherit Silence"
"Animal Kingdom"
"Absorbia"
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