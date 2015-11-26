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11 янв 2022



Умер организатор Вудстока



Майкл Лэнг, музыкальный концертный промоутер, продюсер и художественный руководитель, который наиболее известен как официальный продюсер фестиваля музыкального творчества в Woodstock в 1969 году, умер в субботу вечером (8 января) в возрасте 77 лет. Он скончался от осложнений неходжкинской лимфомы в больнице Sloan Kettering в Нью-Йорке, сообщил его представитель.



В 1968 году, после продвижения серии концертных мероприятий в Майами, Лэнг (вместе с Маршаллом Бреветцем) организовал поп-фестиваль в Майами, который собрал около 25 000 человек в первый день, на котором выступили Джими Хендрикс, Фрэнк Заппа, Джон Ли Хукер, Артур Браун и BLUE CHEER. После переезда в Вудсток, Нью-Йорк, и знакомства с Арти Корнфельдом, уважаемым артистом звукозаписи и композитором, они разработали концепцию крупного фестиваля в честь социальных движений 1960-х годов и планировали открыть в Вудстоке студию звукозаписи. Вместе с Корнфельдом и партнерами Джоном П. Робертсом и Джоэлом Розенманом Лэнг организовал Вудсток, который проходил на ферме Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, с 15 по 18 августа 1969 года. Позже Лэнг работал консультантом в группе THE ROLLING STONES, а затем основал Just Sunshine Records и Michael Lang Organization. Он продюсировал альбомы и руководил десятками исполнителей, включая Билли Джоэла, Джо Кокера и Рикки Ли Джонса. Кроме того, Лэнг был продюсером фестивалей Вудсток '94 и Вудсток '99.



«Вудсток предложил людям среду для выражения своих лучших качеств, если хотите», — рассказывал Лэнг в интервью Pollstar в 2019 году. «Это было, вероятно, самое мирное событие такого рода в истории. Это было связано с ожиданиями и тем, что люди хотели там создать».







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