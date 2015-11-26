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Продажи CD в США выросли впервые за 17 лет



По сообщению Billboard, возрождение винила оказало значительное влияние на то, как слушатели потребляли музыку в 2021 году, поскольку его продажи выросли более чем наполовину. Тем не менее, прошлый год также ознаменовался тихим возвращением CD.



Общий объём продаж альбомов в США в прошлом году вырос на 6,3 % по сравнению с 2020 годом, составив 108,98 млн (по сравнению со 102,48 млн), согласно отчёту MRC Data за 2021 год в США. Общий объём продаж вырос впервые за десятилетие благодаря увеличению продаж винила на 51,4 % до 41,72 млн альбомов с 27,55 млн в 2020 году. И впервые с тех пор, как MRC Data начала отслеживать музыкальные продажи в 1991 году, виниловые альбомы обогнали по продажам CD-альбомы за год.



Даже если компакт-диски больше не являются доминирующим физическим форматом, их продажи в 2021 году дают некоторые основания для оптимизма. Впервые за 17 лет продажи CD-альбомов выросли — на 1,1 % до 40,59 млн проданных альбомов в 2021 году по сравнению с 40,16 млн в 2020 году. Это первый годовой рост продаж компакт-дисков с 2004 года, когда было продано более чем в 10 раз больше компакт-дисков (продажи компакт-дисков выросли на 4,6 % до 665,5 млн в 2004 году с 636,5 млн в 2003 году).



Адель поспособствовала общему подъёму продаж компакт-дисков. Её новый альбом "30" стал самым продаваемым альбомом 2021 года во всех физических и цифровых форматах (1,464 миллиона проданных дисков), а также самым продаваемым CD-альбомом года (898 000 проданных дисков). Четвёртый полноформатник Адель взлетел на вершину списка всего за полтора месяца после выхода в середине ноября, составив 2,15 % от всех проданных за год компакт-дисков. Гипотетически, если бы "30" не был выпущен в 2021 году, общий объём продаж компакт-дисков снизился бы по сравнению с прошлым годом.







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