сегодня



Видео с текстом от AWAKEN THE GIANT



AWAKEN THE GIANT опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "I Fooled You". Этот трек взят из нового ЕР "Black & Blue", релиз которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



Feel Alive

2 Pump Chump

Hypnotize

I Fooled You

Make Believe

Seen Enough







+0 -0



просмотров: 40