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DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"



Мы запустили адаптивную (мобильную) версию новостного раздела в тестовом режиме, поэтому просим обо всех глюках и проблемах сообщать нам (в комментариях или через форму обратной связи. Надеемся, что теперь вам будет удобнее пользоваться сайтом с мобильных устройств.





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