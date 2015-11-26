DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
Мы запустили адаптивную (мобильную) версию новостного раздела в тестовом режиме, поэтому просим обо всех глюках и проблемах сообщать нам (в комментариях или через форму обратной связи. Надеемся, что теперь вам будет удобнее пользоваться сайтом с мобильных устройств.
Frostauskas
bonez
ElectricRetard
Ну комменты реально стали ближе друг к другу, немного воздуха вернуть не помешало бы.
Kliops144
Мобильная версия годная, оценил.
IYDKMIGTHTKY13
Hellg
А интервью и рецензии тоже ждёт оптимизация? А то я смотрю там пока всё по старому...
father
С компа не заходил ещё
bonez
gravitgroove
Честно говоря мне декстоп версия на мобильнике казалась удобнее, ибо не нравится когда новость под новостью, а не плиткой.
P.S. У меня одного в мобильном хроме не переключает с мобильной на десктоп дизайн?
bonez
т.е. листать туда-сюда по горизонтали и вертикали удобнее? По-моему уже давно все используют только большой палец для скролла вниз )
Со временем хотелось бы все переделать конечно.
gambling
Running_Wild
HeliosHyperion
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