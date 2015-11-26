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DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"



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Мы запустили адаптивную (мобильную) версию новостного раздела в тестовом режиме, поэтому просим обо всех глюках и проблемах сообщать нам (в комментариях или через форму обратной связи. Надеемся, что теперь вам будет удобнее пользоваться сайтом с мобильных устройств.



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КомментарииСкрыть/показать 13 )
18 фев 2022, 15:53
Блин, как бы объяснить... Знаете, я сижу на сайте что через мобилу, что сейчас через ноут, и как бы всё однох..ственно. Сначала Кинопоиск испоганили (ну, там понятно, Яндекс свои условия диктовал), теперь у вас сомнительные "нововведения"... Давайте не будем забывать, что всё новое - это хорошо забытое старое.
18 фев 2022, 15:55
Для десктопной версии ничего не поменялось. Просто на мобильных теперь это не простыня с горизонтальным скролл-баром, а друг под другом новости. Вот и вся разница.
18 фев 2022, 15:57
>Для десктопной версии ничего не поменялось.
Ну комменты реально стали ближе друг к другу, немного воздуха вернуть не помешало бы.
18 фев 2022, 16:10
Мне не очень нравится, что комментарии в десктопе сильно растянуты. Но это скорее не доебка, а констатация собственного нежелания привыкать по новой.

Мобильная версия годная, оценил.
18 фев 2022, 16:13
Мобильная версия нормалды!
18 фев 2022, 16:28
Спасибо! Стало в разы удобнее, а то прямо совсем жёстко было)
А интервью и рецензии тоже ждёт оптимизация? А то я смотрю там пока всё по старому...
18 фев 2022, 16:28
Мобильная версия теперь прям заебца!
С компа не заходил ещё
18 фев 2022, 16:29
Растянуты это только в новостях, где слева нет информации (как в этой). В остальных вроде бы как раньше. Чуть сделаю побольше расстояния между комментами.
18 фев 2022, 16:35
Так, быть может, и дизайн сделаете лаконичнее со временем?
Честно говоря мне декстоп версия на мобильнике казалась удобнее, ибо не нравится когда новость под новостью, а не плиткой.
P.S. У меня одного в мобильном хроме не переключает с мобильной на десктоп дизайн?
18 фев 2022, 16:49
>> Честно говоря мне декстоп версия на мобильнике казалась удобнее, ибо не нравится когда новость под новостью, а не плиткой.

т.е. листать туда-сюда по горизонтали и вертикали удобнее? По-моему уже давно все используют только большой палец для скролла вниз )

Со временем хотелось бы все переделать конечно.
18 фев 2022, 17:16
Получилось классно! Очень удобно скроллить. Все читаемо. Супер 🤟
18 фев 2022, 17:36
В мобильной версии горизонтального скролла вообще не должно быть как по мне.
18 фев 2022, 17:47
Охуенно, теперь новость влезает в экран. На мобилу срать.


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