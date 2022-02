сегодня



“The Truth”, новое видео группы THIS IS OBLIVION, в состав которой входят Lulu Black (Beldame) и Michael Kadnar (So Hideous, Downfall of Gaia, The Number 12 Looks Like You), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выходящего шестого мая на Silent Pendulum Records.







