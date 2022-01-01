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DOLLY PARTON не хочет в ЗСРнР



DOLLY PARTON попросила убрать своё имя из списка претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла.



«Dolly на проводе! Хотя я очень польщена и благодарна, что меня номинировали в Зал славы рок-н-ролла, я не считаю, что заслужила это право. Я очень не хочу, чтобы голоса разделились из-за меня, поэтому я должна с уважением отказаться.



Я надеюсь, что Зал славы рок-н-ролла поймёт меня и захочет рассмотреть мою кандидатуру снова — если я когда-нибудь окажусь достойной. Тем не менее, это вдохновило меня на выпуск, надеюсь, отличного рок-н-ролльного альбома в будущем, что я всегда хотела сделать!



Мой муж — настоящий фанат рок-н-ролла, и он всегда призывал меня записать такой альбом. Я желаю всем номинантам удачи и ещё раз благодарю вас за комплимент. Rock on!»







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