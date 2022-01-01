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|||| 18 мар 2022

ЗСРнР не убрал из списков Долли Партон



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Зал Славы Рок-н-Ролла отказался убирать из списков претендентов Долли Партон.

«Все мы в музыкальном сообществе видели проникновенную просьбу Долли Партон, в которой она выразила свое мнение, что не заслужила права быть введенной в Зал славы рок-н-ролла. Помимо невероятного таланта артистки, ее скромность — еще одна причина, по которой Долли является иконой, любимой миллионами поклонников по всему миру.

С самого начала своего существования рок-н-ролл имел глубокие корни в ритм-энд-блюзе и кантри. Он не определяется каким-то одним жанром, это скорее звук, который движет молодежной культурой. Музыка Долли Партон повлияла на целое поколение молодых поклонников и оказала влияние на бесчисленное множество последующих исполнителей. Ее номинация на включение в Зал славы рок-н-ролла прошла тот же процесс, что и все остальные артисты, кандидатуры которых рассматривались.

Номинация Долли, а также другие 16 кандидатур на включение в Зал 2022 года были разосланы в начале этого месяца 1 200 участникам общего голосования, большинство из которых сами являются артистами, для рассмотрения на предмет включения в Зал на нашей церемонии.

Мы восхищены блестящим талантом и новаторским духом Долли и гордимся тем, что номинировали ее на введение в Зал славы рок-н-ролла!»

ROCK AND ROLL HALL OF FAME Explains Why It Won't Pull DOLLY PARTON From Ballot





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