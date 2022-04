все новости группы











Смертельное шоу в Сан-Бернардино



По сообщению NBC Los Angeles, один человек был убит и еще четверо пострадали в результате стрельбы в ходе дэт-металл шоу в Сан-Бернардино.



Стрельба произошла около 21:30 в субботу в Marquis Lounge, предположительно во время выступления лос-анджелесской дэт-метал группы CRAWLING THROUGH TARTARUS. Вокалист группы Matt Holzboog, якобы, был "ранен двумя пулями" и впоследствии перенес операцию. Убитым оказался 32-летний James Vincent Dickson, еще четыре пострадавших в стабильном состоянии.



Расследование по факту стрельбы продолжается, информации о подозреваемом или мотиве не поступало.













