Смертельное шоу в Сан-Бернардино

По сообщению NBC Los Angeles, один человек был убит и еще четверо пострадали в результате стрельбы в ходе дэт-металл шоу в Сан-Бернардино.
Стрельба произошла около 21:30 в субботу в Marquis Lounge, предположительно во время выступления лос-анджелесской дэт-метал группы CRAWLING THROUGH TARTARUS. Вокалист группы Matt Holzboog, якобы, был "ранен двумя пулями" и впоследствии перенес операцию. Убитым оказался 32-летний James Vincent Dickson, еще четыре пострадавших в стабильном состоянии.
Расследование по факту стрельбы продолжается, информации о подозреваемом или мотиве не поступало.
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