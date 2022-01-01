Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*Новое видео CREMATORY 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

Смертельное шоу в Сан-Бернардино



zoom
По сообщению NBC Los Angeles, один человек был убит и еще четверо пострадали в результате стрельбы в ходе дэт-металл шоу в Сан-Бернардино.

Стрельба произошла около 21:30 в субботу в Marquis Lounge, предположительно во время выступления лос-анджелесской дэт-метал группы CRAWLING THROUGH TARTARUS. Вокалист группы Matt Holzboog, якобы, был "ранен двумя пулями" и впоследствии перенес операцию. Убитым оказался 32-летний James Vincent Dickson, еще четыре пострадавших в стабильном состоянии.

Расследование по факту стрельбы продолжается, информации о подозреваемом или мотиве не поступало.




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 501

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом