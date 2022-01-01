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Долли Партон сдала назад
Долли Партон передумала относительно Зала славы рок-н-ролла:
«Я всегда считала, что Зал славы рок-н-ролла предназначен для людей из мира рок-музыки. И поэтому мне казалось, что я отнимаю славу у кого-то, кто, возможно, заслуживает её больше, чем я. В последнее время я поняла, что это не обязательно так. Но если они не могут попасть туда, чтобы быть признанными, то куда они могут попасть? И поэтому я чувствовала, что отбираю у кого-то, кто, возможно, заслуживает этого больше, чем я, поскольку я никогда не считала себя рок-артисткой. Но, очевидно, в этом есть нечто большее».
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