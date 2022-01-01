Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*Новое видео KREATOR 13
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 12
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 8
*Новое видео BEHEMOTH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*Новое видео KREATOR 13
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

"This Is Spinal Tap" получит продолжение



zoom
По сообщению Deadline, "This Is Spinal Tap" получит продолжение. Сиквел вновь будет снимать Rob Reiner, оригинальные звёзды Christopher Guest, Michael McKean и Harry Shearer сыграют Nigel'a Tufnel'a, David'a St Hubbins'a и Derek'a Smalls'a соответственно. Планируется, что фильм будет представлен 19 марта 2024 года, в тот день, когда оригинальной картине исполнится 40 лет.

«В течение многих лет мы говорили "нет", — сказал он. — И только когда мы придумали, как это можно сделать, мы решились. Мы не хотим это делать ради того, чтобы сделать, мы хотим почтить память первого фильма и немного продвинуться в сюжете».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом