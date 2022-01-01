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"This Is Spinal Tap" получит продолжение
По сообщению Deadline, "This Is Spinal Tap" получит продолжение. Сиквел вновь будет снимать Rob Reiner, оригинальные звёзды Christopher Guest, Michael McKean и Harry Shearer сыграют Nigel'a Tufnel'a, David'a St Hubbins'a и Derek'a Smalls'a соответственно. Планируется, что фильм будет представлен 19 марта 2024 года, в тот день, когда оригинальной картине исполнится 40 лет.
«В течение многих лет мы говорили "нет", — сказал он. — И только когда мы придумали, как это можно сделать, мы решились. Мы не хотим это делать ради того, чтобы сделать, мы хотим почтить память первого фильма и немного продвинуться в сюжете».
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