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Музыканты — о запрете абортов
PEARL JAM, David Draiman (DISTURBED), Alex Skolnick (TESTAMENT), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Brian Fair (SHADOWS FALL) и другие отреагировали на то, что 24 июня Верховный суд постановил, что у американцев больше нет конституционного права на аборт.
Решение Верховного суда, придерживающегося консервативных взглядов, было вынесено по делу, связанному с просьбой штата Миссисипи отменить постановление Роу против Уэйда — решение суда от 1973 года, легализовавшее аборты в США, — и поддержать закон штата, запрещающий эту процедуру через 15 недель после зачатия.
Решение Роу против Уэйда подтвердило право на аборт в соответствии с 14-й поправкой, постановив, что аборты защищены конституцией примерно до 23 недель, когда плод обычно уже может жить вне утробы матери.
Решение отменяет то, что ранее было федеральной легализацией абортов, и возвращает этот вопрос на усмотрение отдельных штатов.
Согласно опросу Yahoo News/YouGov, более чем в два раза больше американцев (55 %) заявили, что хотят, чтобы суд подтвердил решение Роу против Уэйда, чем те, кто хочет его отменить (24 %).
Критики говорят, что отмена знаковых решений, устанавливающих права на аборт, запятнает репутацию суда и откроет шлюзы для других случаев оспаривания устоявшихся законов.
По данным CNN, почти половина штатов уже приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры по регулированию этой процедуры.
В 13 штатах действуют так называемые «триггерные законы», которые фактически запрещают аборты почти сразу после отмены решения Роу против Уэйда. По данным Axios, ограничения, которые последуют за отменой Верховным судом закона Роу, приведут к тому, что почти 30 % людей будут находиться более чем в 200 милях от места проведения аборта.
По данным Forbes, американцы в большинстве своем выступают против жестких законов об абортах: 75 % против законов, предусматривающих уголовную ответственность за аборт, 69 % против законов, запрещающих аборты на сроке от шести до восьми недель беременности, 80 % против законов, разрешающих частным лицам подавать в суд на тех, кто пособничает аборту, и 63 % поддерживают «законы о безопасной гавани» в штатах, возглавляемых демократами, которые защищают людей, приезжающих из других штатов, чтобы сделать аборт.
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