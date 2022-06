все новости группы











Музыканты — о запрете абортов



PEARL JAM, David Draiman (DISTURBED), Alex Skolnick (TESTAMENT), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Brian Fair (SHADOWS FALL) и другие отреагировали на то, что 24 июня Верховный суд постановил, что у американцев больше нет конституционного права на аборт.



Решение Верховного суда, придерживающегося консервативных взглядов, было вынесено по делу, связанному с просьбой штата Миссисипи отменить постановление Роу против Уэйда — решение суда от 1973 года, легализовавшее аборты в США, — и поддержать закон штата, запрещающий эту процедуру через 15 недель после зачатия.



Решение Роу против Уэйда подтвердило право на аборт в соответствии с 14-й поправкой, постановив, что аборты защищены конституцией примерно до 23 недель, когда плод обычно уже может жить вне утробы матери.



Решение отменяет то, что ранее было федеральной легализацией абортов, и возвращает этот вопрос на усмотрение отдельных штатов.



Согласно опросу Yahoo News/YouGov, более чем в два раза больше американцев (55 %) заявили, что хотят, чтобы суд подтвердил решение Роу против Уэйда, чем те, кто хочет его отменить (24 %).



Критики говорят, что отмена знаковых решений, устанавливающих права на аборт, запятнает репутацию суда и откроет шлюзы для других случаев оспаривания устоявшихся законов.



По данным CNN, почти половина штатов уже приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры по регулированию этой процедуры.



В 13 штатах действуют так называемые «триггерные законы», которые фактически запрещают аборты почти сразу после отмены решения Роу против Уэйда. По данным Axios, ограничения, которые последуют за отменой Верховным судом закона Роу, приведут к тому, что почти 30 % людей будут находиться более чем в 200 милях от места проведения аборта.



По данным Forbes, американцы в большинстве своем выступают против жестких законов об абортах: 75 % против законов, предусматривающих уголовную ответственность за аборт, 69 % против законов, запрещающих аборты на сроке от шести до восьми недель беременности, 80 % против законов, разрешающих частным лицам подавать в суд на тех, кто пособничает аборту, и 63 % поддерживают «законы о безопасной гавани» в штатах, возглавляемых демократами, которые защищают людей, приезжающих из других штатов, чтобы сделать аборт.

(2/2) Today's decision impacts everyone and it will particularly affect poor women who can’t afford to travel to access health care. We will stay active, we will not back down and we will never give up. Elections have consequences, please join us. Text CHOICE to 855-812-VOTE pic.twitter.com/iMngQ8CngB — Pearl Jam 🇺🇦 (@PearlJam) June 24, 2022 The government has no business telling anyone what they can and cannot do with their own body. PERIOD. This is a travesty.#prochoice#freedomhttps://t.co/At1qe1Czsz — David Draiman (@davidmdraiman) June 24, 2022 The religious cults are one step closer to a theocracy. What a travesty. We have turned the clock back decades for women. #handmadestale#muricahttps://t.co/w4yuShFiIs — Todd La Torre (@ToddLaTorre) June 24, 2022 Holy sh-t — Alex Skolnick 🇺🇦 (@AlexSkolnick) June 24, 2022 Today they (Thomas/Gorsuch/Barrett/Kavenough – each of whom committed perjury in hearings) are forcing unwanted pregnancies upon women. Yesterday they forced more guns upon all of us. Next up, controlling sex lives, 1950s style, (no joke). THIS IS GOING TO BE WAR #roeoverturnedhttps://t.co/qkBjaDY0ET — Alex Skolnick 🇺🇦 (@AlexSkolnick) June 24, 2022 “The States” = Mississippi, Louisiana, Texas and at least ten other States in control by extremists who are also plotting to deny women the right to travel to other States. No consolation — Alex Skolnick 🇺🇦 (@AlexSkolnick) June 24, 2022 Amen. One stolen Supreme Ct seat (Gorsuch),Two sexual deviants who committed perjury (Thomas, Kavanaugh) + a jammed-through-at-the-last minute churchgoer on the fringe (Barrett). 3 out of 4 appointed by popular vote losing POTUS. It is DISGUSTING. Ashamed to be American today — Alex Skolnick 🇺🇦 (@AlexSkolnick) June 24, 2022 Horrified but not surprised by SCOTUS decision to overturn Roe vs. Wade

Today and forever I stand with women in anger and mourning over their loss of personal liberty — Brett Gurewitz (@BrettGurewitz) June 24, 2022 Disgusted that non elected “justices” can strip away rights and 50 year old precedent, sending our country backwards. What rights will they take aim at next? — Brian Fair (@brianshadfall) June 24, 2022





