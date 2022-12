все новости группы











DOLLY PARTON запишет песни LED ZEPPELIN, LYNYRD SKYNYRD, THE ROLLING STONES, JOURNEY



DOLLY PARTON сообщила, что весной 2023 года будет выпущена пластинка Rock Star, в которую войдут такие кавер-версии как Led Zeppelin's "Stairway To Heaven", The Rolling Stones' "(I Can’t Get No) Satisfaction", Lynyrd Skynyrd's "Free Bird", Prince's "Purple Rain" и Journey's "Open Arms".







просмотров: 50