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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 34
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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С Новым годом!



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Дорогие друзья!

Пожалуй, не преувеличением будет сказать, что 2022 год выдался непростым для всех. Несмотря на все негативные моменты, мы с вами преодолели выпавшие на нашу долю трудности, и нам хотелось бы закончить этот год на позитивной ноте.

Мы не питаем иллюзий, но надеемся, что в следующем году наступит более спокойное время, а любимые артисты будут помогать нам справиться со всеми невзгодами.

Администрация портала поздравляет всех гостей и участников портала с наступающим новым годом и желает мира, благоденствия, отличной музыки, прекрасного настроения — словом, всего наилучшего, что только можно представить. А мы, в свою очередь, будем стараться преподносить новости в типичной для нас манере и радовать (или огорчать) вас — тут уж решайте сами.

С Новым годом! Ура!




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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31 дек 2022
D
Don Huan
С Новым Годом!! Всех благ! Всем!!
Like!3
31 дек 2022
С
СеняВеня
И вас с Новым Годом!
Like!2
31 дек 2022
gravitgroove
Всем здоровья и удачи в наступающем новом году. Пусть все негативное останется в прошлом. С Новым Годом!
Like!2
31 дек 2022
Exceptional
С Новым Годом!

>>>преподносить новости в типичной для нас манере
За это и любимы!

Меньше Ретардов, больше счастья и любви!
Like!2
31 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Всех с Новым Годом! Всем желаю быть и оставаться живыми, здоровыми и счастливыми!
Like!1
31 дек 2022
Svarg_1349
С Новым Годом! Живы, имеем счастье писать как и прежде комментарии на этом сайте, а значит это уже что-то. Но надеюсь в следующем году будет чутка получше.
Like!1

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