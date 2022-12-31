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С Новым годом!
Дорогие друзья!
Пожалуй, не преувеличением будет сказать, что 2022 год выдался непростым для всех. Несмотря на все негативные моменты, мы с вами преодолели выпавшие на нашу долю трудности, и нам хотелось бы закончить этот год на позитивной ноте.
Мы не питаем иллюзий, но надеемся, что в следующем году наступит более спокойное время, а любимые артисты будут помогать нам справиться со всеми невзгодами.
Администрация портала поздравляет всех гостей и участников портала с наступающим новым годом и желает мира, благоденствия, отличной музыки, прекрасного настроения — словом, всего наилучшего, что только можно представить. А мы, в свою очередь, будем стараться преподносить новости в типичной для нас манере и радовать (или огорчать) вас — тут уж решайте сами.
С Новым годом! Ура!
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>>>преподносить новости в типичной для нас манере
За это и любимы!
Меньше Ретардов, больше счастья и любви!