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Умер Дэвид Кросби



Дэвид Кросби, участник THE BYRDS и CROSBY, STILLS & NASH (later CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG), скончался в возрасте 81 года. Новости подтвердила жена музыканта:



«После продолжительной болезни наш любимый Дэвид (Кроз) Кросби ушел из этого мира. Рядом с ним были жена и вторая половинка Джен и сын Джанго. Хотя его больше нет с нами, его доброта и отзывчивость будут по-прежнему направлять и вдохновлять нас. Его наследие будет продолжать жить благодаря его легендарной музыке. Мир, любовь и гармония всем, кто знал Дэвида и тем, кого он тронул. Нам будет очень не хватать его. В настоящее время мы с большим почтением просим вас о конфиденциальности, пока мы скорбим и пытаемся справиться с нашей глубокой утратой. Спасибо за любовь и молитвы».







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