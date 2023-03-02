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2 мар 2023



Дэтующие бабушки предпочитают холодный!



LIQUID DEATH, компания по производству воды, которая упаковывает свой продукт в банки вместо пластиковых бутылок, выпустила рекламный ролик для своего нового холодного чая, в котором среди прочих выходок показаны бабушки, играющие брутальный дэт-метал. Как рассказал вице-президент LIQUID DEATH по креативу Энди Пирсон Muse, 80-секундная реклама была вдохновлена скетчем Монти Пайтона "Адские бабушки".



«Мы выросли на Монти Пайтоне и "Jackass", поэтому неудивительно, что мы сделали дань уважения некоторым из наших героев.



Чай существует уже тысячи лет. На самом деле, большинство людей, вероятно, воспринимают его как что-то, что пьют их бабушки. Благодаря небольшому выбросу кофеина, это почти как оригинальный энергетический напиток". Ирония судьбы заключается в том, что большинство чая, представленного сегодня на рынке, содержит кофеин и сахар. Будучи компанией, производящей напитки для здоровья, мы поставили перед собой цель создать убойный холодный чай, в котором не было бы вредного для здоровья мусора — то, что, возможно, одобрила бы даже ваша бабушка!»







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