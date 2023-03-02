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*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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|||| 2 мар 2023

Дэтующие бабушки предпочитают холодный!



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LIQUID DEATH, компания по производству воды, которая упаковывает свой продукт в банки вместо пластиковых бутылок, выпустила рекламный ролик для своего нового холодного чая, в котором среди прочих выходок показаны бабушки, играющие брутальный дэт-метал. Как рассказал вице-президент LIQUID DEATH по креативу Энди Пирсон Muse, 80-секундная реклама была вдохновлена скетчем Монти Пайтона "Адские бабушки".

«Мы выросли на Монти Пайтоне и "Jackass", поэтому неудивительно, что мы сделали дань уважения некоторым из наших героев.

Чай существует уже тысячи лет. На самом деле, большинство людей, вероятно, воспринимают его как что-то, что пьют их бабушки. Благодаря небольшому выбросу кофеина, это почти как оригинальный энергетический напиток". Ирония судьбы заключается в том, что большинство чая, представленного сегодня на рынке, содержит кофеин и сахар. Будучи компанией, производящей напитки для здоровья, мы поставили перед собой цель создать убойный холодный чай, в котором не было бы вредного для здоровья мусора — то, что, возможно, одобрила бы даже ваша бабушка!»




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2 мар 2023
Lord Iscariah
Поехавшие :D

просмотров: 88

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