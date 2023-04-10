все новости группы











сегодня



XXV — бабка ягодка опять!



Уважаемые пользователи сайта Darkside.ru!



Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — 25-летие нашего сайта. Мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами на протяжении этих лет, кто внёс посильный вклад в наполнение сайта, а также тем немногим, кто верил и поддерживал нас.



Этот юбилей — это не только повод для торжества, но и возможность вспомнить всё, что мы сделали за все эти годы, наши достижения и наши неудачи. Мы можем гордиться тем, что создали крупнейший сайт о тяжёлой музыке в России, который стал местом общения и обмена опытом для многих поклонников этого жанра. Сохранили и аутентичный вид, который многих раздражает и отталкивает, но остаётся милым и ламповым для самых стойких.



Мы благодарим наших пользователей за то, что они оставляют свои отзывы и комментарии на сайте, и что продолжают использовать наш ресурс. Без вас сайт не смог бы достичь таких высот и занять столь уважаемое место в музыкальном сообществе.



Мы постараемся и дальше продолжать работать, несмотря на далеко не самую простую обстановку, хотя прекрасно понимаем, что никаких светлых перспектив выбранного нами направления нет. Ну а с другой стороны, какой иной дорогой может идти Darkside? Спасибо за вашу поддержку!



С юбилеем, Darkside.ru!





+14 -0



( 13 ) просмотров: 792

