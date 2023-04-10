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сегодня
XXV — бабка ягодка опять!
Уважаемые пользователи сайта Darkside.ru!
Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — 25-летие нашего сайта. Мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами на протяжении этих лет, кто внёс посильный вклад в наполнение сайта, а также тем немногим, кто верил и поддерживал нас.
Этот юбилей — это не только повод для торжества, но и возможность вспомнить всё, что мы сделали за все эти годы, наши достижения и наши неудачи. Мы можем гордиться тем, что создали крупнейший сайт о тяжёлой музыке в России, который стал местом общения и обмена опытом для многих поклонников этого жанра. Сохранили и аутентичный вид, который многих раздражает и отталкивает, но остаётся милым и ламповым для самых стойких.
Мы благодарим наших пользователей за то, что они оставляют свои отзывы и комментарии на сайте, и что продолжают использовать наш ресурс. Без вас сайт не смог бы достичь таких высот и занять столь уважаемое место в музыкальном сообществе.
Мы постараемся и дальше продолжать работать, несмотря на далеко не самую простую обстановку, хотя прекрасно понимаем, что никаких светлых перспектив выбранного нами направления нет. Ну а с другой стороны, какой иной дорогой может идти Darkside? Спасибо за вашу поддержку!
С юбилеем, Darkside.ru!
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Много узнал разной хорошей музыки благодаря любимому Darkside!
Спасибо! Ещё раз с Праздником!!!
Спасибо, что живой!
И за многое другое спасибо!
Если рейтинг контакта упадет хоть на сутки, они задумаются. Они же живут за счет нас... попробовать стоит.. попытка - не пытка!!!! Кто действительно очень хочет свою стенку обратно, потерпят сутки.. Война, так война.
Разошли остальным!!
А вот теперь главный вопрос... а впрочем, хуй с ним
Столько годноты я тут для себя открыл за эти 13-14 лет использования