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*XXV — бабка ягодка опять! 9
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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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|||| сегодня

XXV — бабка ягодка опять!



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Уважаемые пользователи сайта Darkside.ru!

Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — 25-летие нашего сайта. Мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами на протяжении этих лет, кто внёс посильный вклад в наполнение сайта, а также тем немногим, кто верил и поддерживал нас.

Этот юбилей — это не только повод для торжества, но и возможность вспомнить всё, что мы сделали за все эти годы, наши достижения и наши неудачи. Мы можем гордиться тем, что создали крупнейший сайт о тяжёлой музыке в России, который стал местом общения и обмена опытом для многих поклонников этого жанра. Сохранили и аутентичный вид, который многих раздражает и отталкивает, но остаётся милым и ламповым для самых стойких.

Мы благодарим наших пользователей за то, что они оставляют свои отзывы и комментарии на сайте, и что продолжают использовать наш ресурс. Без вас сайт не смог бы достичь таких высот и занять столь уважаемое место в музыкальном сообществе.

Мы постараемся и дальше продолжать работать, несмотря на далеко не самую простую обстановку, хотя прекрасно понимаем, что никаких светлых перспектив выбранного нами направления нет. Ну а с другой стороны, какой иной дорогой может идти Darkside? Спасибо за вашу поддержку!

С юбилеем, Darkside.ru!



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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10 апр 2023
ZzergRusher
С Юбилеем, мой любимый муз. ресурс
10 апр 2023
rassol
Ну надо же!
10 апр 2023
D
DimasRocker
Поздравляю , молодчаги
10 апр 2023
z
zid1994
От души поздравляю с Юбилеем!
Много узнал разной хорошей музыки благодаря любимому Darkside!
Спасибо! Ещё раз с Праздником!!!
10 апр 2023
P
Petrovich Sexyy
Поздравляю!

Спасибо, что живой!

И за многое другое спасибо!
10 апр 2023
a
aka makc
Спасибо за прекрасный новостной сайт.
10 апр 2023
HeliosHyperion
Желаю поскорее переделать всратую систему комментов.
10 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
HeliosHyperion, народ! Если 23-го не включат обратно стену, то 24-го никто вКонтакт не заходит!!! Они делают всё самое лучшее для нас? Так покажем им как мы их сильно любим!!!
Если рейтинг контакта упадет хоть на сутки, они задумаются. Они же живут за счет нас... попробовать стоит.. попытка - не пытка!!!! Кто действительно очень хочет свою стенку обратно, потерпят сутки.. Война, так война.

Разошли остальным!!
10 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
Когда мне было 12 лет, мой любимой группой была Металлика, я каждый день заходил на 2 сайта проверять новости о них - metbash.ru и darkside.ru. Потом любовь к Металлике (да и в целом страсть к тяжелой музыке) прошла как ветряночные волдыри, на первый сайт я заходить перестал, а вот на darkside захожу пару раз в день, мне он милее всяких Pitchfork, NME, Allmusic и т.д. Хочу сказать спасибо всем - админам, авторам рецензий, комментаторам. С днем рождения, любимый сайт!
10 апр 2023
Exceptional
С юбилеем! Правда, искренне.

А вот теперь главный вопрос... а впрочем, хуй с ним
10 апр 2023
Mister
С днём рождения, любимый сайт!
Столько годноты я тут для себя открыл за эти 13-14 лет использования
10 апр 2023
T
Tyson81
Мои поздравления!Спасибо вам за ваш важный и нужный труд!!!
10 апр 2023
A
Aiming High
Держитесь!

просмотров: 792

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