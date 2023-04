сегодня



Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом!



Новый альбом члена (и по совместительству клавишника) FAITH NO MORE Roddy Bottum'a и его партнёра Joey Holman'a, чьё тесное сотрудничество осуществляется под покровом MAN ON MAN, получил название "Provincetown", и будет выпущен в день отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов на Polyvinyl Record Co. Видео к первому синглу, "Showgirls", можно увидеть ниже (21+).



Трек-лист:



01. Take It From Me

02. Showgirls

03. I Feel Good

04. Haute Couture

05. Piggy

06. Kids

07. Feelings

08. Gloryhole

09. Who Could Know

10. Hush (feat. J Mascis)







