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LIVE NATION получили 3.1 миллиарда долларов



В первом квартале 2023 года компания Live Nation получила рекордный доход в размере $3,1 млрд — на 73% больше, чем в прошлом году. Гигант билетной индустрии сообщил в пресс-релизе, что в первом квартале более 19 миллионов человек посетили мероприятия в 45 странах. Впервые с начала глобальной пандемии в 2020 году все рынки Live Nation полностью открыты.



Live Nation Entertainment, Inc. является ведущей в мире компанией в сфере живых развлечений, состоящей из лидеров глобального рынка: Ticketmaster, Live Nation Concerts и Live Nation Media & Sponsorship.



Операционная прибыль Live Nation Entertainment составила 142,8 млн долларов США, что более чем в пять раз превышает показатели первого квартала прошлого года.



Доход от концертов составил почти 2,3 миллиарда долларов, что на 89 процентов больше, чем в прошлом году. Спонсорская помощь выросла на 47 процентов до 170 миллионов долларов.



Компания Live Nation Entertainment продала 90 миллионов билетов на концерты 2023 года, что на 20 процентов больше, чем на тот же момент в 2022 году.



Майкл Рапино, президент и главный исполнительный директор Live Nation Entertainment, Inc:



«Эти показатели свидетельствуют о нашем постоянном долгосрочном росте и создают основу для рекордного 2023 года, поскольку мы как никогда позитивно оцениваем гастроли артистов, посещение поклонниками концертов, на которые они приходят, чтобы увидеть своих любимых артистов, и нашу роль в том, чтобы это произошло.



Когда мы смотрим на наши результаты и операционные показатели, становится ясно, что мировой спрос на живые мероприятия продолжает достигать новых высот - спрос растет уже долгое время и не показывает никаких признаков того, что он ослабевает. Если поговорить с поклонниками, то они говорят, что живые мероприятия — это категория досуга номер один, на которую они рассчитывают тратить больше в будущем. Естественно, это приводит к рекордным уровням активности как в нашем концертном, так и билетном бизнесе.



Во-первых, в концертном бизнесе мы продали почти 90 миллионов билетов на концерты в этом году, что более чем на 20% превышает показатели прошлого года. Такие высокие продажи были обусловлены рекордным количеством концертов на стадионах и продолжающимся активным ростом гастролей на аренах. Во время многих крупных туров — от Beyoncé до Drake и Bruce Springsteen — спрос был настолько велик, что даже когда артисты добавили несколько дополнительных концертов, они все равно не смогли удовлетворить всю потребность фанатов.



В качестве дальнейшей инициативы, направленной на то, чтобы сделать билеты доступными для всех поклонников, сегодня мы открыли продажу билетов на летнюю концертную неделю: билеты по 25 долларов можно приобрести на более чем 3800 концертов.



Когда поклонники посещают наши концерты, они продолжают тратить деньги, чтобы усилить свои впечатления. Хотя наш ключевой сезон на открытом воздухе еще не начался, первые данные с американских и европейских закрытых площадок, которыми мы управляем, свидетельствуют о дальнейшем росте среднего дохода на одного фаната. Мы предоставляем фанатам все больше возможностей для отдыха, мы запустили программу Vibee, в рамках которой проводятся целевые мероприятия, посвященные живой музыке. На этой неделе были распроданы VIP-пакеты U2 Sphere.



Мы также продолжаем наращивать портфолио Venue Nation: ожидается, что в этом году новые площадки примут около трех миллионов поклонников на тысяче концертов, что будет способствовать долгосрочному росту и прибыльности всех наших инициатив.



Наш бизнес по продаже билетов пользуется теми же структурными преимуществами, что и концертный бизнес, а дальнейший рост обусловлен успехом в привлечении новых клиентов, особенно на международных рынках. В результате в первом квартале мы продали 73 миллиона абонементов, что на 40% больше, и обеспечили валовую стоимость операций на сумму $7,7 млрд, что на 60% больше, чем в первом квартале 2022 года. Мы наблюдаем рост как объемов, так и цен на наших глобальных рынках. Это касается всех типов мероприятий — от концертов до спортивных состязаний, от крупнейших суперзвезд до новых исполнителей.



Наши партнеры по бренду признают, что страсть к живой музыке никогда не была столь велика, и что Live Nation предоставляет уникальную платформу на месте и в режиме онлайн для значимого общения с поклонниками в глобальном масштабе. В первом квартале мы продолжили добавлять партнеров на 2023 год и далее, включая Google Pixel, PayPal и Levi's. Благодаря этому у нас есть обязательства на более чем 80% от запланированной спонсорской поддержки на этот год.



Не менее важно и то, что фанаты принимают ценность брендов для концерта: около 70% посетителей концертов согласны с тем, что бренды могут улучшить их пребывание на концерте. Наша команда — лучшая в отрасли в работе с брендами по разработке программ, которые обеспечивают преимущества для фанатов, что, в свою очередь, расширяет наши отношения с брендами и привлекает новых.



Наши результаты за первый квартал демонстрируют успех нашей стратегии и настраивают нас на сильный рост в 2023 году. Мы ожидаем, что в этом году мы примем рекордное количество зрителей, даже по сравнению с 2022 годом, который выиграл от перенесенных концертов, которые посетили 20 миллионов человек. Компания Ticketmaster также должна продемонстрировать рекордную динамику: в этом году по всему миру будет продано около 600 миллионов билетов. Наш спонсорский бизнес, даже после невероятного роста в прошлом году, в этом году, похоже, снова будет демонстрировать двузначный рост AOI.



В перспективе до 2024 года и далее у нас есть все необходимые рычаги для создания маховика глобального роста и продолжения двузначного роста AOI в обозримом будущем».







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