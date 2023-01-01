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Музыканты о смерти Тины Тернер
David Coverdale (WHITESNAKE),Geezer Butler (BLACK SABBATH),Mick Jagger (THE ROLLING STONES),Peter Criss (KISS),David Draiman (DISTURBED) и другие отреагировали на новости о смерти Тины Тернер, ушедшей в возрасте 83 лет. В последние годы Тернер столкнулась с рядом проблем со здоровьем, включая диагноз рака кишечника в 2016 году и пересадку почки в 2017 году.
С карьерой, охватывающей более полувека, легендарная певица, танцовщица, актриса и писательница была не только одной из самых популярных и успешных артисток в мире, но и любимой мировой фигурой, которую многие считают "Королевой рок-н-ролла".
Среди ее многочисленных достижений почитаемая певица получила 12 премий "Грэмми", стала первой чернокожей артисткой и первой женщиной, появившейся на обложке журнала Rolling Stone, и была награждена французским правительством орденом Почетного легиона. Одна из самых продаваемых в мире артисток всех времен, ее живые выступления видели миллионы. Впервые она была включена в Зал славы рок-н-ролла как половина группы IKE & TINA TURNER, а в октябре 2021 года была включена в него в качестве сольной исполнительницы.
Тернер родилась как Анна Мэй Буллок в Натбуше, штат Теннесси, и впервые прославилась в 1960-х годах в партнерстве с тогдашним мужем Айком Тернером в качестве солистки группы IKE & TINA TURNER REVUE, которая получила признание за свои живые выступления и множество хитов, включая "River Deep - Mountain High" и "Proud Mary". Широко разрекламированный развод и трудности Тернер в конечном итоге заставили ее практически полностью исчезнуть с музыкальной сцены. К 1970-м годам она начала практиковать буддизм и перестроила свою жизнь, обратившись к своей духовной силе.
В 1975 году она отпраздновала вновь обретенную свободу, сыграв роль Кислотной Королевы в киноверсии песни THE WHO "Tommy", показав эпатажное, но слишком короткое выступление.
Она выпустила несколько альбомов в конце 1970-х годов, но именно в 1984 году ее карьера пошла в гору: альбом 1984 года "Private Dancer" стал пять раз платиновым в США и был продан тиражом 10 миллионов копий по всему миру, принеся такие мегахиты, как "What's Love Got To Do With It", "Better Be Good To Me", заглавный трек и кавер-версия песни Эла Грина "Let's Stay Together". Альбом принес ей широкое признание и многочисленные награды, включая три премии "Грэмми".
Затем последовала череда хитовых альбомов, включая "Break Every Rule", "Foreign Affair" и "What's Love Got To Do With It". Среди хитов были синглы "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Lose You", "I Don't Wanna Fight" и "Goldeneye". Успешные дуэты с Дэвидом Боуи и Mick Jagger показали ее способность выступать наравне с великими рок-н-ролльщиками.
После очередной роли в фильме 1985 года " Mad Max: Beyond Thunderdome", она обрела еще один хит в песне "We Don't Need Another Hero", закрепив свой высокий статус в 90-е годы.
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