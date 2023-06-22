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«Грэмми» против ИИ
Академия звукозаписи объявила, что запрещает произведениям, созданным искусственным интеллектом (ИИ), претендовать на премию «Грэмми»:
«На данный момент мы собираемся разрешить подавать музыку и контент, созданные искусственным интеллектом, но "Грэмми" будут присуждаться только людям, которые внесли творческий вклад в соответствующие категории. Если песню исполняет голос искусственного интеллекта или инструментарий искусственного интеллекта, мы будем её рассматривать. Но в категории, касающейся сочинения песни, она должна быть написана в значительной степени человеком. То же самое относится и к категориям исполнения — только человек-исполнитель может претендовать на "Грэмми".
Если ИИ написал песню или создал музыку, то это уже другой вопрос. Но на данный момент "Грэмми" будут получать люди-создатели».
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