все новости группы











сегодня



«Грэмми» против ИИ



Академия звукозаписи объявила, что запрещает произведениям, созданным искусственным интеллектом (ИИ), претендовать на премию «Грэмми»:



«На данный момент мы собираемся разрешить подавать музыку и контент, созданные искусственным интеллектом, но "Грэмми" будут присуждаться только людям, которые внесли творческий вклад в соответствующие категории. Если песню исполняет голос искусственного интеллекта или инструментарий искусственного интеллекта, мы будем её рассматривать. Но в категории, касающейся сочинения песни, она должна быть написана в значительной степени человеком. То же самое относится и к категориям исполнения — только человек-исполнитель может претендовать на "Грэмми".



Если ИИ написал песню или создал музыку, то это уже другой вопрос. Но на данный момент "Грэмми" будут получать люди-создатели».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 329

