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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 30
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«Грэмми» против ИИ



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Академия звукозаписи объявила, что запрещает произведениям, созданным искусственным интеллектом (ИИ), претендовать на премию «Грэмми»:

«На данный момент мы собираемся разрешить подавать музыку и контент, созданные искусственным интеллектом, но "Грэмми" будут присуждаться только людям, которые внесли творческий вклад в соответствующие категории. Если песню исполняет голос искусственного интеллекта или инструментарий искусственного интеллекта, мы будем её рассматривать. Но в категории, касающейся сочинения песни, она должна быть написана в значительной степени человеком. То же самое относится и к категориям исполнения — только человек-исполнитель может претендовать на "Грэмми".

Если ИИ написал песню или создал музыку, то это уже другой вопрос. Но на данный момент "Грэмми" будут получать люди-создатели».

The GRAMMYs Officially Ban AI-Generated Works; вЂњOnly HumansвЂќ Eligible For Awards




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 июн 2023
Saint Portnoy
Так Академия стала первой мишенью для Скайнет
22 июн 2023
father
Интересно, а как можно спалиться, что музыка написана не человеком, а нейросетью?
22 июн 2023
S
SnakeZ
father, ты разве не слышал новый альбом Metallica?
Like!2
22 июн 2023
father
SnakeZ, я уверен, что, к сожалению, его сочинили сами музыканты

просмотров: 329

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