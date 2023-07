сегодня



Новая песня AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN



‘This feels like dying’, новая песня AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Closure, выход которого намечен на четвертое августа:



1. Missed

2. I see you… but never clearly

3. Where pain begins

4. This feels like dying

5. As the void

6. Closure

7. For tomorrow

8. Unable to feel you

9. Culpable

10. Here comes sorrow http://anautumnforcrippledchildren.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 101