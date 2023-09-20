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19 сен 2023



Вторая часть "Тяжелой поездки" готова!



Juuso Laatio и Jukka Vidgren, авторы и режиссеры оригинального фильма Heavy Trip, поделились следующим сообщением на странице фильма:



«Вот и все! Вторая часть "Тяжелой поездки" отснята. И это было удивительное путешествие от начала до конца, полное странных и удивительных моментов.



Нам посчастливилось работать с лучшими людьми в индустрии из Литвы, Финляндии и Германии.



Моя глубочайшая благодарность всем, кто потратил безумное количество часов, чтобы это произошло.



Очень ждем, когда фильм будет закончен и выйдет на экраны. #heaviertrip».











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