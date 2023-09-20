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19 сен 2023
Вторая часть "Тяжелой поездки" готова!
Juuso Laatio и Jukka Vidgren, авторы и режиссеры оригинального фильма Heavy Trip, поделились следующим сообщением на странице фильма:
«Вот и все! Вторая часть "Тяжелой поездки" отснята. И это было удивительное путешествие от начала до конца, полное странных и удивительных моментов.
Нам посчастливилось работать с лучшими людьми в индустрии из Литвы, Финляндии и Германии.
Моя глубочайшая благодарность всем, кто потратил безумное количество часов, чтобы это произошло.
Очень ждем, когда фильм будет закончен и выйдет на экраны. #heaviertrip».
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20 сен 2023
A
Alisher
Фильм офигенный, один из лучших про современных металхэдов
20 сен 2023
V
Vasso667
"есть отличный уругвайский грайндкор"
просмотров: 416
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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