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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
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|||| 19 сен 2023

Вторая часть "Тяжелой поездки" готова!



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Juuso Laatio и Jukka Vidgren, авторы и режиссеры оригинального фильма Heavy Trip, поделились следующим сообщением на странице фильма:

«Вот и все! Вторая часть "Тяжелой поездки" отснята. И это было удивительное путешествие от начала до конца, полное странных и удивительных моментов.

Нам посчастливилось работать с лучшими людьми в индустрии из Литвы, Финляндии и Германии.

Моя глубочайшая благодарность всем, кто потратил безумное количество часов, чтобы это произошло.

Очень ждем, когда фильм будет закончен и выйдет на экраны. #heaviertrip».






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20 сен 2023
A
Alisher
Фильм офигенный, один из лучших про современных металхэдов
20 сен 2023
V
Vasso667
"есть отличный уругвайский грайндкор"

просмотров: 416

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