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BMG сокращает персонал



Variety сообщает, что компания BMG уволила около 40 сотрудников в связи с изменениями, затронувшими ее международный и театральный отделы.



По сообщению Music Business Worldwide, генеральный директор компании Thomas Coesfeld сообщил об этом в распространенной компанией служебной записке, в которой говорилось о том, что BMG консолидирует свои операции по записи музыки в Нью-Йорке и Канаде в своем офисе в Лос-Анджелесе. Театральные постановки в Нью-Йорке также будут прекращены, как и все будущие проекты в области кино.



«Это трудные, но необходимые решения», — написал Thomas Coesfeld о ликвидации, которая коснется международного отдела маркетинга звукозаписей, а также лейбла Modern Recordings, расположенного в Берлине. Кроме того, были уволены исполнительный вице-президент по глобальному репертуару Fred Casimir и старший вице-президент по глобальному репертуару Jason Hradil, а также сотрудники берлинского, нью-йоркского и лос-анджелесского офисов компании.







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