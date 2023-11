все новости группы











Продолжение Spinal Tap снимут в феврале



Сиквел культового документального фильма "This Is Spinal Tap" начнет сниматься в феврале 2024 года. Роб Райнер вернется в качестве режиссера и сценариста, а оригинальные ведущие актеры/сценаристы Кристофер Гест, Майкл Маккин и Гарри Ширер вновь исполнят роли Найджела Тафнела, Дэвида Сент-Хаббинса и Дерека Смоллса соответственно.



Райнер, который снова исполнит роль документалиста Мартина "Марти" Ди Берги, сказал во время появления в подкасте "RHLSTP With Richard Herring": "Мы снимаем продолжение. Мы начнем съемки в конце февраля, и все вернутся".



Райнер также сообщил, что в фильме появятся Пол Маккартни, Элтон Джон, Гарт Брукс и "несколько других сюрпризов".







