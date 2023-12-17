ЦАХАЛ убили барабанщика PERSEPHORE

Йотам Хаим, барабанщик израильской хэви-метал группы PERSEPHORE, был одним из трех израильских заложников, которые были убиты после того, как Армия обороны Израиля приняла их за "угрозу" во время перекрестного огня в Газе в пятницу, 15 декабря).
О смерти Хаима сообщил представитель ЦАХАЛа, который сказал, что 28-летний музыкант был убит вместе с двумя другими заложниками в Шеджайе, на севере Газы. Трое пытались бежать, но солдаты ЦАХАЛа ошибочно приняли их за террористов.
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