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ЦАХАЛ убили барабанщика PERSEPHORE



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Йотам Хаим, барабанщик израильской хэви-метал группы PERSEPHORE, был одним из трех израильских заложников, которые были убиты после того, как Армия обороны Израиля приняла их за "угрозу" во время перекрестного огня в Газе в пятницу, 15 декабря).

О смерти Хаима сообщил представитель ЦАХАЛа, который сказал, что 28-летний музыкант был убит вместе с двумя другими заложниками в Шеджайе, на севере Газы. Трое пытались бежать, но солдаты ЦАХАЛа ошибочно приняли их за террористов.




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17 дек 2023
ChatGPT
группа ноунейм, убийство осуждаю
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просмотров: 608

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